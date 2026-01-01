Įdiek Domain Locker vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma domenų portfelių stebėjimui ir valdymui su automatizuotu DNS, SSL ir WHOIS sekimu.
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Ką gali kurti su Domain Locker
„Domain Locker“ yra savarankiškai valdoma platforma, sukurta kūrėjams, verslams ir IT specialistams, kurie valdo daugybę domenų vardų pas skirtingus registratorius. Ji automatiškai renka DNS įrašus, SSL sertifikatų duomenis, WHOIS duomenis, subdomenus ir IP adresų informaciją kiekvienam domeno vardui tavo portfelyje, suteikdama tau vieną vietą, kurioje gali stebėti domenų būklę ir istoriją.
Įspėjimų integracijos – įskaitant el. paštą, „webhooks“, „Telegram“ ir „Signal“ – praneša tau apie artėjančius galiojimo pabaigos terminus, DNS pakeitimus ir saugumo anomalijas, kol jos netapo incidentais. Interaktyvi analizė ir išlaidų sekimas papildo funkcijų rinkinį, paversdami „Domain Locker“ išsamiu operacijų įrankiu visiems, kurie rimtai žiūri į savo domenų turtą. Savarankiškas talpinimas leidžia tau visiškai kontroliuoti visus jautrius registratoriaus ir DNS duomenis.
Pagrindinės Domain Locker savybės
Automatinis domeno stebėjimas
Nuolat renka DNS įrašus, SSL sertifikatus, WHOIS duomenis ir subdomenų informaciją, kad visada turėtum naujausią kiekvieno domeno vaizdą.
Galiojimo pabaigos ir pokyčių įspėjimai
Siunčia pranešimus el. paštu, webhook'ais, „Telegram“ ar „Signal“, kai domenui artėja galiojimo pabaiga arba netikėtai pasikeičia DNS įrašas.
Saugumo auditas
Analizuoja domeno konfigūracijas, ieškodamas neteisingų konfigūracijų, ir siūlo konkrečius patobulinimus, kad sustiprintum savo DNS ir sertifikatų nustatymus.
Analitika ir istorija
Interaktyvios diagramos ir laiko juostos rodo, kaip domeno konfigūracijos ir našumas kito laikui bėgant, kad būtų lengviau šalinti triktis.
Išlaidų ir turto sekimas
Įrašo pirkimo kainas, atnaujinimo išlaidas ir numatomas rinkos vertes, kad galėtumėte valdyti domenų portfelius kaip finansinį turtą.
Kodėl verta naudoti Domain Locker Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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