Iki 69 % nuolaida BunkerM

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Viskas viename „Eclipse Mosquitto“ MQTT brokeris su interneto valdymo pultu, ACL valdymu ir stebėjimu realiuoju laiku.

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DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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Įdiek BunkerM vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su BunkerM

„BunkerM“ supakuoja „Eclipse Mosquitto“ su visa valdymo panele į vieną konteinerį, kad gautumėte naudoti paruoštą MQTT brokerį, nereikės rankiniu būdu redaguoti konfigūracijos failų ar diegti atskiros vartotojo sąsajos (UI). Pridėta žiniatinklio sąsaja tvarko dinaminį saugumą, klientų ir vaidmenų prieigos kontrolės sąrašus (ACL), tiesioginį temų naršymą ir pranešimų istoriją su pakartojimu – visa tai palaiko vietinė „SQLite“ duomenų bazė, kuri fiksuoja kiekvieną paskelbtą pranešimą.

Savo „BunkerM“ talpinimas savo VPS serveryje išlaiko įrenginio telemetriją, ACL taisykles ir istorinius pranešimus jūsų valdomoje infrastruktūroje, su neribotu klientų skaičiumi ir be mokesčių už pranešimą. Atvaizdyje yra statistinių anomalijų detektorius ir vietinis automatizavimo variklis, skirtas „cron“ pagrindu veikiantiems publikavimams ir sąlygomis pagrįstiems stebėtojams, visa tai veikia konteinerio viduje be priklausomybės nuo debesies.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės BunkerM savybės

Mosquitto su žiniatinklio vartotojo sąsaja

Apima „Eclipse Mosquitto“ ir visą valdymo prietaisų skydelį viename konteineryje, su MQTT 3.1.1 ir MQTT 5 palaikymu iš karto.

Dinamiškas ACL redaktorius

Sukurkite klientus, vaidmenis ir grupes su detaliai apibrėžtomis publikavimo ir prenumeratos taisyklėmis naršyklėje, su JSON eksportu ir importu atsarginėms kopijoms.

MQTT naršyklė

Naršykite tiesioginių temų medį, peržiūrėkite išsaugotus duomenų paketus su QoS metaduomenimis ir skelbkite pranešimus tiesiai iš prietaisų skydelio.

Žinučių istorija ir pakartojimas

Kiekvienas paskelbtas pranešimas įrašomas vietinėje SQLite duomenų bazėje, kurioje yra temų filtrai, laisvos formos paieška ir atkūrimo funkcija vienu paspaudimu.

Išmanus anomalijų aptikimas

Vietinis statistikos variklis stebi publikavimo dažnius ir temų bazinius lygius, keldamas įspėjimus apie šuolius, nukrypimus ir netikėtą tylą.

Kodėl verta naudoti BunkerM Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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