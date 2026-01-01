Įdiek BunkerM vienu spustelėjimu.
Viskas viename „Eclipse Mosquitto“ MQTT brokeris su interneto valdymo pultu, ACL valdymu ir stebėjimu realiuoju laiku.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su BunkerM
„BunkerM“ supakuoja „Eclipse Mosquitto“ su visa valdymo panele į vieną konteinerį, kad gautumėte naudoti paruoštą MQTT brokerį, nereikės rankiniu būdu redaguoti konfigūracijos failų ar diegti atskiros vartotojo sąsajos (UI). Pridėta žiniatinklio sąsaja tvarko dinaminį saugumą, klientų ir vaidmenų prieigos kontrolės sąrašus (ACL), tiesioginį temų naršymą ir pranešimų istoriją su pakartojimu – visa tai palaiko vietinė „SQLite“ duomenų bazė, kuri fiksuoja kiekvieną paskelbtą pranešimą.
Savo „BunkerM“ talpinimas savo VPS serveryje išlaiko įrenginio telemetriją, ACL taisykles ir istorinius pranešimus jūsų valdomoje infrastruktūroje, su neribotu klientų skaičiumi ir be mokesčių už pranešimą. Atvaizdyje yra statistinių anomalijų detektorius ir vietinis automatizavimo variklis, skirtas „cron“ pagrindu veikiantiems publikavimams ir sąlygomis pagrįstiems stebėtojams, visa tai veikia konteinerio viduje be priklausomybės nuo debesies.
Pagrindinės BunkerM savybės
Mosquitto su žiniatinklio vartotojo sąsaja
Apima „Eclipse Mosquitto“ ir visą valdymo prietaisų skydelį viename konteineryje, su MQTT 3.1.1 ir MQTT 5 palaikymu iš karto.
Dinamiškas ACL redaktorius
Sukurkite klientus, vaidmenis ir grupes su detaliai apibrėžtomis publikavimo ir prenumeratos taisyklėmis naršyklėje, su JSON eksportu ir importu atsarginėms kopijoms.
MQTT naršyklė
Naršykite tiesioginių temų medį, peržiūrėkite išsaugotus duomenų paketus su QoS metaduomenimis ir skelbkite pranešimus tiesiai iš prietaisų skydelio.
Žinučių istorija ir pakartojimas
Kiekvienas paskelbtas pranešimas įrašomas vietinėje SQLite duomenų bazėje, kurioje yra temų filtrai, laisvos formos paieška ir atkūrimo funkcija vienu paspaudimu.
Išmanus anomalijų aptikimas
Vietinis statistikos variklis stebi publikavimo dažnius ir temų bazinius lygius, keldamas įspėjimus apie šuolius, nukrypimus ir netikėtą tylą.
Kodėl verta naudoti BunkerM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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