Įdiek Atlas CMMS vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo priežiūros valdymo platforma, skirta darbo užsakymams, turtui ir prevenciniam planavimui plačiu mastu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Atlas CMMS
„Atlas CMMS“ yra savarankiškai talpinama kompiuterizuota priežiūros valdymo sistema, sukurta įrenginių, gamybos, sveikatos priežiūros, svetingumo ir komunalinių paslaugų komandoms. Ji centralizuoja darbo užsakymus, prevencinės priežiūros grafikus, įrangos įrašus, dalių atsargas ir paslaugų užklausas, kad technikai ir vadovai dalintųsi vienu patikimu informacijos šaltiniu, užuot derinę skaičiuokles, popierinius žurnalus ir el. laiškų gijas.
Savarankiškas talpinimas jūsų nuosavame VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti jautrius turto duomenis, technikų įrašus ir priežiūros istoriją, be mokesčių už vartotoją ir be priklausomybės nuo tiekėjo. „Spring Boot“ valdo užpakalinę sistemą, „React“ – žiniatinklio programą, o papildoma mobilioji programa leidžia lauko technikams dirbti neprisijungus ir sinchronizuoti duomenis prisijungus iš naujo.
Pagrindinės Atlas CMMS savybės
Užsakymų valdymas
Kurk, priskirk ir sek darbo užsakymus su prioritetais, laiko žurnalais, priedais ir visa istorija kiekvienam darbui ir technikui.
Profilaktinė priežiūra
Suplanuok pasikartojančius patikrinimus ir automatizuok darbo užsakymų kūrimą, naudojant aktyviklius, pagrįstus skaitiklių rodmenimis, laiko intervalais ar turto įvykiais.
Turto ir atsargų sekimas
Kataloguokite įrangą, nurodydami prastovų metriką, priežiūros išlaidas, atsarginių dalių atsargas su įspėjimais apie trūkumą, bei automatizuotus pirkimo užsakymus.
Mobilioji lauko programėlė
Vietinės iOS ir Android programėlės leidžia technikams nuskaityti QR kodus, fiksuoti laiką, fotografuoti ir užbaigti darbo užsakymus tiesiogiai vietoje.
Analitika ir ataskaitų teikimas
Integruoti prietaisų skydeliai apima darbo užsakymų vykdymo atitiktį, įrangos patikimumą, prastovų tendencijas, darbo jėgos panaudojimą ir išlaidų analizę.
Kodėl verta naudoti Atlas CMMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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