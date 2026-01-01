Iki 69 % nuolaida Atlas CMMS

Įdiek Atlas CMMS vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo priežiūros valdymo platforma, skirta darbo užsakymams, turtui ir prevenciniam planavimui plačiu mastu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Atlas CMMS vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Atlas CMMS

„Atlas CMMS“ yra savarankiškai talpinama kompiuterizuota priežiūros valdymo sistema, sukurta įrenginių, gamybos, sveikatos priežiūros, svetingumo ir komunalinių paslaugų komandoms. Ji centralizuoja darbo užsakymus, prevencinės priežiūros grafikus, įrangos įrašus, dalių atsargas ir paslaugų užklausas, kad technikai ir vadovai dalintųsi vienu patikimu informacijos šaltiniu, užuot derinę skaičiuokles, popierinius žurnalus ir el. laiškų gijas.

Savarankiškas talpinimas jūsų nuosavame VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti jautrius turto duomenis, technikų įrašus ir priežiūros istoriją, be mokesčių už vartotoją ir be priklausomybės nuo tiekėjo. „Spring Boot“ valdo užpakalinę sistemą, „React“ – žiniatinklio programą, o papildoma mobilioji programa leidžia lauko technikams dirbti neprisijungus ir sinchronizuoti duomenis prisijungus iš naujo.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Atlas CMMS savybės

Užsakymų valdymas

Kurk, priskirk ir sek darbo užsakymus su prioritetais, laiko žurnalais, priedais ir visa istorija kiekvienam darbui ir technikui.

Profilaktinė priežiūra

Suplanuok pasikartojančius patikrinimus ir automatizuok darbo užsakymų kūrimą, naudojant aktyviklius, pagrįstus skaitiklių rodmenimis, laiko intervalais ar turto įvykiais.

Turto ir atsargų sekimas

Kataloguokite įrangą, nurodydami prastovų metriką, priežiūros išlaidas, atsarginių dalių atsargas su įspėjimais apie trūkumą, bei automatizuotus pirkimo užsakymus.

Mobilioji lauko programėlė

Vietinės iOS ir Android programėlės leidžia technikams nuskaityti QR kodus, fiksuoti laiką, fotografuoti ir užbaigti darbo užsakymus tiesiogiai vietoje.

Analitika ir ataskaitų teikimas

Integruoti prietaisų skydeliai apima darbo užsakymų vykdymo atitiktį, įrangos patikimumą, prastovų tendencijas, darbo jėgos panaudojimą ir išlaidų analizę.

Kodėl verta naudoti Atlas CMMS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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