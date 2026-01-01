Įdiek Mitra vienu spustelėjimu.
Lengvas, Rust pagrindu sukurtas federacinis socialinis tinklas su visišku Mastodon API suderinamumu ir užimantis mažai atminties.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mitra
Mitra yra atvirojo kodo federacinė mikroblogų platforma, parašyta Rust kalba, kuri jungiasi prie platesnio Fediverse per ActivityPub protokolą. Užimdama mažiau nei 50 MB atminties, ji patogiai veikia net ir mažiausiuose VPS planuose, sąveikaudama su Mastodon, Pleroma, Misskey ir kitais federaciniais tinklais. Kadangi Mitra palaiko Mastodon API, kiekvienas populiarus Mastodon klientas veikia iškart.
Savarankiškai talpindamas Mitra savo VPS serveryje, išlaikai savo socialinį tinklą, įrašus ir prenumeratorių duomenis visiškai savo kontrolėje – jokių algoritmų valdomų srautų, jokios reklamos ir jokių trečiųjų šalių platformų, diktuojančių taisykles. Tu nustatai registracijos politiką, moderavimo metodą ir federacijos apimtį savo bendruomenei.
Pagrindinės Mitra savybės
Mažas atminties pėdsakas
Veikia sunaudodamas mažiau nei 50 MB RAM, todėl tai yra lengviausias prieinamas federacinis socialinis serveris ir idealiai tinka mažiems VPS diegimams.
Suderinamas su Mastodon API
Veikia su praktiškai kiekviena esama „Mastodon“ kliento programėle internete, staliniuose kompiuteriuose, „Android“ ir „iOS“ platformose be jokių pakeitimų.
ActivityPub federacija
Jungiasi prie tūkstančių fediverso instancijų, kad vartotojai galėtų sekti paskyras per Mastodon, Pleroma, Misskey ir kitas platformas.
Integruotos prenumeratos
Integruotos mokamo turinio prenumeratos, atsiskaitomos Monero, leidžia kūrėjams užsidirbti iš savo kūrybos be trečiųjų šalių mokėjimo tarpininkų.
Paskyros migracija
Vartotojai gali perkelti savo tapatybę ir sekėjus į kitą serverį, užtikrindami, kad nebūtų priklausomybės nuo vienos platformos.
Tor ir I2P palaikymas
Federuojasi per Tor ir I2P iš karto, skirta privatumui svarbioms bendruomenėms ir svogūniniu maršrutizavimu veikiančioms instancijoms.
Kodėl verta naudoti Mitra Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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