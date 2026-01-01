Įdiek Mage AI vienu spustelėjimu.
Šiuolaikinė duomenų srautų platforma, skirta kurti, vykdyti ir valdyti ETL darbo eigas naudojant Python, SQL ir R.
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Ką gali kurti su Mage AI
„Mage AI“ yra naujos kartos duomenų srautų platforma, kuri jungia sąsiuvinio stiliaus kūrimo aplinką su produkcinio lygio orkestravimu. Duomenų inžinieriai ir analitikai kuria ETL duomenų srautus naudodami Python, SQL arba R interaktyvioje redagavimo aplinkoje, testuoja juos palaipsniui, tada planuoja ir stebi juos dideliu mastu. Integracijos su PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 ir dešimtimis kitų šaltinių bei paskirties vietų apima daugumą duomenų infrastruktūros konfigūracijų.
Savo VPS serveryje talpinant „Mage AI“ jautrūs produkciniai duomenys lieka jūsų infrastruktūroje, pašalinamas apmokestinimas už kiekvieną paleidimą debesyje ir komandoms suteikiama dedikuota duomenų srautų aplinka, kuri prisitaiko prie jų darbo krūvio be tiekėjo apribojimų.
Pagrindinės Mage AI savybės
Sąsiuvinio stiliaus kūrimas
Kurk ir išbandyk konvejerio blokus interaktyviai naršyklės IDE, prieš perkeldamas juos į suplanuotus gamybos paleidimus.
Python, SQL ir R palaikymas
Parašyk transformavimo logiką kalba, kurią tavo komanda jau naudoja, maišydamas Python ir SQL blokus toje pačioje vykdymo grandinėje.
Integruotas orkestravimas
Suplanuok konvejerius, apibrėžk užduočių priklausomybes ir stebėk vykdymus iš vieningo orkestravimo prietaisų skydelio.
Plačios integracijos
Prisijunk prie duomenų bazių, duomenų saugyklų, debesų saugyklų ir API su iš anksto sukurtomis jungtimis, apimančiomis daugumą duomenų valdymo įrankių.
Integruota Git platforma
Konvejerio kodas su versijų valdymu ir natyviu Git palaikymu, skirtas bendradarbiaujant kurti ir sekti pakeitimus.
Kodėl verta naudoti Mage AI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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