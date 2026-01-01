Iki 69 % nuolaida WinterCMS

Įdiek WinterCMS vienu spustelėjimu.

Nemokama, atvirojo kodo „Laravel“ pagrindu sukurta TVS su tvarkingu administratoriaus skydeliu, įskiepių sistema ir galinga temų kūrimo sistema.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek WinterCMS vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su WinterCMS

„WinterCMS“ yra nemokama, atvirojo kodo turinio valdymo sistema, sukurta naudojant „Laravel“ PHP karkasą. Iš pradžių atskirta nuo „OctoberCMS“, ji sujungia kūrėjams patogią architektūrą su intuityvia administravimo sritimi, kuri leidžia net techninių žinių neturintiems vartotojams lengvai valdyti turinį. Ši TVS turi blokinę redagavimo priemonę, lanksčią įskiepių ekosistemą ir pritaikomą vartotojo sąsają, kuri leidžia komandoms kurti ir prižiūrėti sudėtingas svetaines neaukojant kodo kokybės.

Savo „WinterCMS“ talpinimas nuosavame VPS serveryje suteikia tau visišką duomenų kontrolę, pašalina mokesčius už svetainę ar vartotoją ir leidžia pritaikyti kiekvieną sistemos lygmenį. Šis šablonas sujungia „WinterCMS“ su dedikuota „MySQL 8“ duomenų baze, užtikrinančia patikimą, gamybai paruoštą duomenų saugojimą nuo pat pirmos dienos.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės WinterCMS savybės

Laravel fondas

Sukurta naudojant Laravel PHP, WinterCMS paveldi brandų maršrutizavimo, ORM ir saugumo sluoksnį, kuriuo kūrėjai jau žino ir pasitiki.

Įskiepių ekosistema

Išplėsk funkcionalumą per platų įskiepių pasirinkimą ir paprastą API, kuri leidžia greitai kurti ir lengvai prižiūrėti pasirinktinius įskiepius.

Temų variklis

Kurk visiškai individualizuotas vartotojo sąsajas naudodamas Twig šablonus su TVS komponentais, dalimis ir išdėstymais – nereikia jokio temos apribojimo.

AiškuS administratoriaus skydas

Išbaigta, vaidmenimis pagrįsta administravimo sistema leidžia turinio redaktoriams valdyti puslapius, mediją ir nustatymus, nereikalaujant kūrėjo pagalbos.

Medija tvarkyklė

Integruotas failų ir paveikslėlių valdymas su įkėlimo, tvarkymo ir tiesioginio redagavimo įrankiais leidžia visus elementus laikyti vienoje vietoje.

Kodėl verta naudoti WinterCMS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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