Įdiek WinterCMS vienu spustelėjimu.
Nemokama, atvirojo kodo „Laravel“ pagrindu sukurta TVS su tvarkingu administratoriaus skydeliu, įskiepių sistema ir galinga temų kūrimo sistema.
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Ką gali kurti su WinterCMS
„WinterCMS“ yra nemokama, atvirojo kodo turinio valdymo sistema, sukurta naudojant „Laravel“ PHP karkasą. Iš pradžių atskirta nuo „OctoberCMS“, ji sujungia kūrėjams patogią architektūrą su intuityvia administravimo sritimi, kuri leidžia net techninių žinių neturintiems vartotojams lengvai valdyti turinį. Ši TVS turi blokinę redagavimo priemonę, lanksčią įskiepių ekosistemą ir pritaikomą vartotojo sąsają, kuri leidžia komandoms kurti ir prižiūrėti sudėtingas svetaines neaukojant kodo kokybės.
Savo „WinterCMS“ talpinimas nuosavame VPS serveryje suteikia tau visišką duomenų kontrolę, pašalina mokesčius už svetainę ar vartotoją ir leidžia pritaikyti kiekvieną sistemos lygmenį. Šis šablonas sujungia „WinterCMS“ su dedikuota „MySQL 8“ duomenų baze, užtikrinančia patikimą, gamybai paruoštą duomenų saugojimą nuo pat pirmos dienos.
Pagrindinės WinterCMS savybės
Laravel fondas
Sukurta naudojant Laravel PHP, WinterCMS paveldi brandų maršrutizavimo, ORM ir saugumo sluoksnį, kuriuo kūrėjai jau žino ir pasitiki.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk funkcionalumą per platų įskiepių pasirinkimą ir paprastą API, kuri leidžia greitai kurti ir lengvai prižiūrėti pasirinktinius įskiepius.
Temų variklis
Kurk visiškai individualizuotas vartotojo sąsajas naudodamas Twig šablonus su TVS komponentais, dalimis ir išdėstymais – nereikia jokio temos apribojimo.
AiškuS administratoriaus skydas
Išbaigta, vaidmenimis pagrįsta administravimo sistema leidžia turinio redaktoriams valdyti puslapius, mediją ir nustatymus, nereikalaujant kūrėjo pagalbos.
Medija tvarkyklė
Integruotas failų ir paveikslėlių valdymas su įkėlimo, tvarkymo ir tiesioginio redagavimo įrankiais leidžia visus elementus laikyti vienoje vietoje.
Kodėl verta naudoti WinterCMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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