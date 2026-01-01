Įdiek „Nextcloud“ vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas produktyvumo paketas su failų sinchronizavimu, bendradarbiavimo redagavimu, kalendoriumi ir vaizdo skambučiais — tavo duomenys, tavo infrastruktūra.
Rinkis VPS planą Nextcloud
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Nextcloud
„Nextcloud“ yra išsami atvirojo kodo produktyvumo platforma, kuri pakeičia „Google Workspace“ ir „Dropbox“, siūlydama failų sinchronizavimą, dokumentų redagavimą realiuoju laiku, kalendorių, kontaktus, vaizdo konferencijas ir daug daugiau. Su darbalaukio ir mobiliosiomis programėlėmis kiekvienai platformai, ji sklandžiai integruojasi į kasdienius darbo procesus, išlaikant visus duomenis tavo serveryje.
Talpinant „Nextcloud“ savo VPS serveryje, panaikinami mokesčiai už prenumeratą vienam vartotojui, pašalinami debesų paslaugų teikėjų nustatyti saugyklos apribojimai ir suteikiama tau visiška kontrolė, kur saugomi jautrūs failai ir komunikacija – tai itin svarbu komandoms, turinčioms atitikties reikalavimų ar privatumo problemų.
Pagrindinės Nextcloud savybės
Failų sinchronizavimas ir bendrinimas
Sinchronizuok failus visuose savo įrenginiuose naudodamas kompiuterio ir mobiliąsias programėles, ir dalinkis su kolegomis ar klientais naudodamas slaptažodžiu apsaugotas, pasibaigiančias nuorodas.
Bendradarbiavimo dokumentų redagavimas
Redaguok dokumentus, skaičiuokles ir pristatymus realiuoju laiku su OnlyOffice arba Collabora integracija – nereikia Microsoft 365 prenumeratos.
Kalendorius ir kontaktai
Tvarkykite kalendorius ir kontaktus su visapusišku CalDAV/CardDAV palaikymu, natūraliai sinchronizuodami su iOS, Android, macOS ir Windows klientais.
Vaizdo skambučiai ir pokalbiai
„Nextcloud Talk“ suteikia nuo galo iki galo šifruotus vaizdo skambučius ir komandinį susirašinėjimą tiesiogiai tavo „Nextcloud“ instancijoje, nereikalaujant jokių trečiųjų šalių paslaugų.
Programėlių ekosistema
Išplėsk funkcionalumą su daugiau nei 300 programėlių iš „Nextcloud App Store“, apimančių viską nuo el. pašto iki projektų valdymo ir visiško šifravimo.
Kodėl verta naudoti Nextcloud Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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