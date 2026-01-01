Iki 69 % nuolaida Apache JSPWiki

Įdiek Apache JSPWiki vienu spustelėjimu.

Išbaigta Java pagrindu veikianti wiki sistema su integruotu versijų valdymu, priedais, įskiepiais ir JAAS palaikoma prieigos kontrole.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Apache JSPWiki vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
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17,99 
5,49  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache JSPWiki

„Apache JSPWiki“ yra daug funkcijų turintis, „Java“ pagrindu veikiantis wiki variklis, palaikomas kaip aukščiausio lygio „Apache“ projektas. Puslapiai saugomi kaip paprasti tekstiniai failai su visa versijų istorija, o priedai, puslapių šablonai ir didelė komplektuojamų įskiepių biblioteka leidžia jį naudoti dokumentacijos centrams, žinių bazėms ir intraneto bendradarbiavimo svetainėms, kur stabilumas ir ilgaamžiškumas yra svarbesni už tendencijų vaikymąsi.

Savarankiškai talpindamas JSPWiki savo VPS serveryje, gauni „Apache“ licencijuotą wiki, kuris veikia visiškai tavo „Tomcat“ konteineryje, be SaaS priklausomybių, be kainodaros už vartotoją ir su JAAS pagrindu veikiančiu autentifikavimu, kurį gali integruoti su savo tapatybės sistema. Viskas, nuo wiki puslapių iki priedų, yra saugoma viename nuolatiniame diske, todėl atsarginės kopijos ir migracijos yra paprastos.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache JSPWiki savybės

Puslapio versijų istorija

„VersioningFileProvider“ užfiksuoja kiekvieną pakeitimą, kad galėtum palyginti versijas ir bet kuriuo metu atšaukti nepageidaujamus pakeitimus.

Priedai ir medija

Įkelk paveikslėlius, dokumentus ir kitus failus tiesiai į puslapius, naudodamas integruotą priedų teikėją, kuris viską saugo tavo VPS diske.

JAAS prieigos kontrolė

Smulkios puslapių ir grupių teisės yra užtikrinamos per Java Authentication and Authorization Service, su prijungiamomis posistemėmis, skirtomis LDAP arba pasirinktiniams domenams.

Įskiepių ir šablonų biblioteka

Išplėskite puslapius su sukomplektuotais įskiepiais, skirtais turinio lentelėms, paieškai, RSS ir dinaminiam turiniui, arba pakeiskite wiki stilių naudodami JSP pagrindu sukurtus puslapių šablonus.

Apache žymėjimo sintaksė

Rašykite turinį naudodami lengvą JSPWiki žymėjimą su makrokomandomis, tarpwiki nuorodomis ir tiesiogine peržiūra redaguodami.

Kodėl verta naudoti Apache JSPWiki Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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