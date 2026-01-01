Įdiek Apache JSPWiki vienu spustelėjimu.
Išbaigta Java pagrindu veikianti wiki sistema su integruotu versijų valdymu, priedais, įskiepiais ir JAAS palaikoma prieigos kontrole.
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Ką gali kurti su Apache JSPWiki
„Apache JSPWiki“ yra daug funkcijų turintis, „Java“ pagrindu veikiantis wiki variklis, palaikomas kaip aukščiausio lygio „Apache“ projektas. Puslapiai saugomi kaip paprasti tekstiniai failai su visa versijų istorija, o priedai, puslapių šablonai ir didelė komplektuojamų įskiepių biblioteka leidžia jį naudoti dokumentacijos centrams, žinių bazėms ir intraneto bendradarbiavimo svetainėms, kur stabilumas ir ilgaamžiškumas yra svarbesni už tendencijų vaikymąsi.
Savarankiškai talpindamas JSPWiki savo VPS serveryje, gauni „Apache“ licencijuotą wiki, kuris veikia visiškai tavo „Tomcat“ konteineryje, be SaaS priklausomybių, be kainodaros už vartotoją ir su JAAS pagrindu veikiančiu autentifikavimu, kurį gali integruoti su savo tapatybės sistema. Viskas, nuo wiki puslapių iki priedų, yra saugoma viename nuolatiniame diske, todėl atsarginės kopijos ir migracijos yra paprastos.
Pagrindinės Apache JSPWiki savybės
Puslapio versijų istorija
„VersioningFileProvider“ užfiksuoja kiekvieną pakeitimą, kad galėtum palyginti versijas ir bet kuriuo metu atšaukti nepageidaujamus pakeitimus.
Priedai ir medija
Įkelk paveikslėlius, dokumentus ir kitus failus tiesiai į puslapius, naudodamas integruotą priedų teikėją, kuris viską saugo tavo VPS diske.
JAAS prieigos kontrolė
Smulkios puslapių ir grupių teisės yra užtikrinamos per Java Authentication and Authorization Service, su prijungiamomis posistemėmis, skirtomis LDAP arba pasirinktiniams domenams.
Įskiepių ir šablonų biblioteka
Išplėskite puslapius su sukomplektuotais įskiepiais, skirtais turinio lentelėms, paieškai, RSS ir dinaminiam turiniui, arba pakeiskite wiki stilių naudodami JSP pagrindu sukurtus puslapių šablonus.
Apache žymėjimo sintaksė
Rašykite turinį naudodami lengvą JSPWiki žymėjimą su makrokomandomis, tarpwiki nuorodomis ir tiesiogine peržiūra redaguodami.
Kodėl verta naudoti Apache JSPWiki Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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