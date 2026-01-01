WordPress diegimas vienu paspaudimu.
Populiariausia pasaulyje TVS, naudojama daugiau nei 40 % visų svetainių, turinti tūkstančius temų ir įskiepių.
Rinkis VPS planą WordPress
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WordPress
WordPress yra populiariausia pasaulyje turinio valdymo sistema, kuri valdo daugiau nei 40 % visų interneto svetainių. Ji suteikia lanksčią publikavimo platformą tinklaraščiams, verslo svetainėms, portfolio, el. prekybos parduotuvėms ir dar daugiau – su vizualiniu redaktoriumi, temų sistema ir dešimčių tūkstančių įskiepių ekosistema.
Savarankiškas WordPress talpinimas VPS serveryje suteikia tau visišką svetainės našumo, saugumo ir duomenų kontrolę be mėnesinių platformos mokesčių. Šiame šablone yra MySQL, skirtas patikimam duomenų bazės saugojimui, o maršrutizavimas per iš anksto įdiegtą „Traefik“ atvirkštinį tarpinį serverį užtikrina automatinį HTTPS tavo domenui nuo pirmojo diegimo.
Pagrindinės WordPress savybės
Didžiulė įskiepių ekosistema
Pasirink iš daugiau nei 60 000 nemokamų ir „Premium“ įskiepių, kad pridėtum el. prekybos, SEO, formų, talpyklos ir bet kokių kitų funkcijų.
Temų biblioteka
Pritaikyk iš tūkstančių nemokamų ir komercinių temų, kad akimirksniu pakeistum savo svetainės dizainą, neliesdamas kodo.
Vizualinis blokų redaktorius
Kurk puslapius su Gutenberg bloko redaktoriumi, naudodamas vilkimo ir nuleidimo išdėstymo įrankius, kuriems nereikia programavimo žinių.
Daugelio svetainių palaikymas
Valdyk WordPress svetainių tinklą iš vieno diegimo, dalijantis temomis ir įskiepiais visose nuosavybėse.
„WooCommerce“ paruoštas
Įdiek „WooCommerce“, kad „WordPress“ paverstum visapusiška el. prekybos parduotuve su produktais, atsiskaitymu ir mokėjimais.
Kodėl verta naudoti WordPress Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.