Iki 69 % nuolaida An Otter Wiki

Įdiek „Otter Wiki“ vienu spustelėjimu.

Minimalistinė savarankiškai talpinama wiki su Git pagrindu veikiančia puslapių istorija, Markdown redagavimu ir vartotojų prieigos valdymu viename konteineryje.

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5,49  € /mėn.
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Įdiek „Otter Wiki“ vienu spustelėjimu.

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17,99  €
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su An Otter Wiki

Otter Wiki yra lengva, savarankiškai talpinama wiki, kuri visas puslapius saugo Git repozitorijoje, o vartotojo duomenis – SQLite — atskira duomenų bazės paslauga nereikalinga. Parašyta Python kalba su švaria Bootstrap sąsaja, ji palaiko Markdown redagavimą, failų priedus ir visą puslapio versijų istoriją, paremtą Git įrašais.

Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti visą wiki turinį, su detaliomis prieigos taisyklėmis, kurios gali apriboti skaitymą ir redagavimą tik registruotiems arba administratoriaus patvirtintiems vartotojams. Vieno konteinerio dizainas reiškia, kad nereikia nieko daugiau paruošti, išskyrus pavadintą tomą ir patį konteinerį.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės An Otter Wiki savybės

Git istorija

Kiekvienas puslapio redagavimas automatiškai tampa „Git“ įrašu, suteikdamas tau išsamią versijų istoriją, kurią gali naršyti, lyginti ir atkurti per žiniatinklio sąsają.

Markdown redagavimas

Rašyk ir redaguok puslapius naudodami „Markdown“ su tiesioginės peržiūros redaktoriumi – jokių nuosavų formatų ar raiškiojo teksto apribojimų.

Prieigos valdymas

Skaitymo, rašymo ir priedų teisės nustatomos atskirai anoniminiams lankytojams, registruotiems vartotojams ir administratoriaus patvirtintiems vartotojams.

Failų priedai

Įkelkite ir įterpkite paveikslėlius bei failus tiesiai į wiki puslapius, saugomus kartu su puslapio turiniu nuolatiniame duomenų tome.

Naudotojų valdymas

Integruota registracija su pasirenkamu el. pašto patvirtinimu ir administratoriaus patvirtinimo procesais suteikia visišką kontrolę, kas gali prisidėti.

Kodėl verta naudoti An Otter Wiki Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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