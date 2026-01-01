Įdiek „Otter Wiki“ vienu spustelėjimu.
Minimalistinė savarankiškai talpinama wiki su Git pagrindu veikiančia puslapių istorija, Markdown redagavimu ir vartotojų prieigos valdymu viename konteineryje.
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Ką gali kurti su An Otter Wiki
Otter Wiki yra lengva, savarankiškai talpinama wiki, kuri visas puslapius saugo Git repozitorijoje, o vartotojo duomenis – SQLite — atskira duomenų bazės paslauga nereikalinga. Parašyta Python kalba su švaria Bootstrap sąsaja, ji palaiko Markdown redagavimą, failų priedus ir visą puslapio versijų istoriją, paremtą Git įrašais.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti visą wiki turinį, su detaliomis prieigos taisyklėmis, kurios gali apriboti skaitymą ir redagavimą tik registruotiems arba administratoriaus patvirtintiems vartotojams. Vieno konteinerio dizainas reiškia, kad nereikia nieko daugiau paruošti, išskyrus pavadintą tomą ir patį konteinerį.
Pagrindinės An Otter Wiki savybės
Git istorija
Kiekvienas puslapio redagavimas automatiškai tampa „Git“ įrašu, suteikdamas tau išsamią versijų istoriją, kurią gali naršyti, lyginti ir atkurti per žiniatinklio sąsają.
Markdown redagavimas
Rašyk ir redaguok puslapius naudodami „Markdown“ su tiesioginės peržiūros redaktoriumi – jokių nuosavų formatų ar raiškiojo teksto apribojimų.
Prieigos valdymas
Skaitymo, rašymo ir priedų teisės nustatomos atskirai anoniminiams lankytojams, registruotiems vartotojams ir administratoriaus patvirtintiems vartotojams.
Failų priedai
Įkelkite ir įterpkite paveikslėlius bei failus tiesiai į wiki puslapius, saugomus kartu su puslapio turiniu nuolatiniame duomenų tome.
Naudotojų valdymas
Integruota registracija su pasirenkamu el. pašto patvirtinimu ir administratoriaus patvirtinimo procesais suteikia visišką kontrolę, kas gali prisidėti.
Kodėl verta naudoti An Otter Wiki Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
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Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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