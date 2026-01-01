Įdiek Woodpecker CI vienu spustelėjimu.
Lengva atvirojo kodo CI/CD platforma su natyvine GitHub integracija, skirta automatizuotam testavimui, kūrimui ir diegimui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Woodpecker CI
„Woodpecker CI“ yra lengva bendruomenės „Drone CI“ atšaka, kuri suteikia paprastą nuolatinės integracijos ir pristatymo platformą. Vykdymo grandinės apibrėžiamos kaip paprasti YAML failai tavo saugyklose, o „Woodpecker“ jas automatiškai paleidžia esant „push“, „pull request“ ar žymės įvykiams per „GitHub OAuth“ integraciją.
Savo „Woodpecker CI“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau visišką tavo kūrimo infrastruktūros kontrolę be apmokestinimo už minutę ar vietų apribojimų. Pastaba: prieš diegiant, sukurk „GitHub OAuth“ programėlę, kurios atgalinio ryšio URL (callback URL) būtų nustatytas į tavo „Woodpecker“ egzemplioriaus URL, tada pateik „Client ID“ ir „Secret“ nustatymo proceso metu.
Pagrindinės Woodpecker CI savybės
YAML konvejerio apibrėžtys
Apibrėžk kūrimo, testavimo ir diegimo gijas kaip .woodpecker.yaml failus, įkeltus kartu su tavo programos kodu.
GitHub integracija
Automatiškai paleisk gijas, kai įvyksta „push“, „pull request“ ir žymų įvykiai, naudojant „GitHub OAuth“, be papildomų „webhook'ų“.
Natyvūs Docker kūrimai
Kiekvienas konvejerio etapas veikia „Docker“ konteineryje, užtikrindamas švarias, izoliuotas ir atkuriamas kūrimo aplinkas.
Lygiagretūs žingsniai
Vykdykite nepriklausomus konvejerio etapus lygiagrečiai, siekiant sumažinti bendrą kūrimo laiką daugiakomponenčiams projektams.
Paslapčių valdymas
Saugok API raktus ir kredencialus kaip užšifruotus konvejerio slaptus duomenis, prieinamus žingsniams, neatskleidžiant jų YAML failuose.
Kodėl verta naudoti Woodpecker CI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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