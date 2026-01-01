Įdiekite „Bytebase“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo duomenų bazės „DevOps“ platforma, skirta saugiai peržiūrėti, tvirtinti ir diegti schemos pakeitimus įvairiose aplinkose.
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Ką gali kurti su Bytebase
„Bytebase“ yra atvirojo kodo duomenų bazių „DevOps“ platforma, kuri įdiegia programinės įrangos inžinerijos discipliną į duomenų bazių pakeitimų valdymą. Nors dauguma komandų pasikliauja vienkartiniais SQL scenarijais arba neoficialiais DBA patvirtinimais, „Bytebase“ suteikia struktūrizuotus peržiūros darbo procesus, kelių aplinkų diegimo gaires ir daugiau nei 200 integruotų SQL peržiūros taisyklių, kurios atspindi, kaip diegiamas programos kodas.
Ji palaiko daugiau nei 20 duomenų bazių sistemų – „PostgreSQL“, „MySQL“, „MariaDB“, „MongoDB“, „Redis“, „ClickHouse“, „Snowflake“ ir kitas – iš vienos žiniatinklio sąsajos. Savidiegimas leidžia duomenų bazių prisijungimo duomenis ir pakeitimų istoriją laikyti visiškai tavo infrastruktūroje, užtikrinant, kad jokia trečiosios šalies paslauga niekada nepasiektų tavo schemų ar duomenų.
Pagrindinės Bytebase savybės
Duomenų bazės pakeitimų darbo eigos
Nukreipkite kiekvieną schemos migraciją per konfigūruojamus peržiūros ir patvirtinimo etapus, prieš jai pasiekiant bet kokią duomenų bazės aplinką.
Integruota SQL peržiūra
Daugiau nei 200 taisyklių automatiškai aptinka antipaternus, trūkstamus indeksus ir destruktyvias operacijas, prieš patvirtinant pakeitimą.
GitOps integracija
Susiek Bytebase su savo Git repozitorija, kad duomenų bazės migracijos sektų tą patį pull-request procesą kaip ir programos kodas.
Kelių aplinkų diegimai
Apibrėžk nuoseklias vykdymo grandines kūrimo, testavimo ir produkcijos aplinkose, su privalomais patvirtinimais kiekviename etape.
Auditas ir atitiktis
Kiekviena migracija ir patvirtinimas yra įrašomi į klastojimui atsparų žurnalą su laiko žymomis ir naudotojo priskyrimu, palaikant SOC 2 ir panašias sistemas.
Kodėl verta naudoti Bytebase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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