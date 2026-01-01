Įdiekite Eclipse Kura vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo Java / OSGi daiktų interneto krašto sistema, skirta lauko šliuzams, su integruotu Modbus, OPC-UA, BACnet ir MQTT ryšiu.
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Ką gali kurti su Eclipse Kura
„Eclipse Kura“ yra Java ir OSGi pagrindu sukurta sistema, kuri paverčia Linux mašiną valdomu daiktų interneto (IoT) krašto šliuzu. Ji abstrahuoja žemo lygio darbą, susijusį su pramoninių protokolų apklausa, duomenų normalizavimu, neprisijungus pasiekiamų duomenų buferizavimu ir telemetrijos publikavimu debesies brokeriui, kad integratoriai galėtų sutelkti dėmesį į turto prijungimą ir verslo logikos rašymą, o ne į infrastruktūros kūrimą.
„Kura“ paleidimas VPS serveryje suteikia pramonės integratoriams, originalios įrangos gamintojams (OEM) ir daiktų interneto (IoT) konsultantams atkuriamą testavimo aplinką šliuzų konfigūracijoms, prieš jas perkeliant į fizinę aparatinę įrangą. Naršyklės pagrindu veikianti administravimo konsolė nuotoliniu būdu atskleidžia kiekvieną laidų grafiką, tvarkyklę ir debesies jungtį, todėl gali kurti prototipus su tikrais PLC ir MQTT brokeriais, neįrengdamas specialių krašto įrenginių.
Pagrindinės Eclipse Kura savybės
Lauko protokolų tvarkyklės
Integruotos tvarkyklės, skirtos Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 ir CAN magistralei, leidžia tau apklausti PLC ir jutiklius, nerašant individualaus kodo.
Vaizdinis jungčių grafikas
Atvaizduokite tvarkykles, turtą, filtrus ir debesies leidėjus kaip vizualų duomenų srauto grafiką tiesiogiai naršyklės pagrindu veikiančioje administravimo konsolėje.
Debesų jungtys
Publikuoti telemetriją į Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub arba bet kurį MQTT brokerį su buferiavimu neprisijungus ir saugojimo bei persiuntimo pristatymu.
OSGi vykdymo aplinka
Tiesiogiai diegti pasirašytus paketus ir tvarkyklių paketus belaidžiu ryšiu, siekiant išplėsti šliuzo funkcionalumą neperkraunant karkaso.
Konteinerių orkestravimas
Valdykite darbo krūvio konteinerius šliuze naudodami tą pačią administratoriaus sąsają, derindami kraštinę orkestraciją su tradiciniais Kura duomenų srautais.
Nuotolinis administravimas
Konfigūruok kiekvieną momentinę kopiją, tvarkyklę ir saugumo politiką iš žiniatinklio konsolės, kad šliuzų parką būtų galima perkonfigūruoti iš vienos vietos.
Kodėl verta naudoti Eclipse Kura Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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