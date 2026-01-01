Iki 69 % nuolaida Pangolin Newt

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Vartotojo erdvės „WireGuard“ tunelio klientas, kuris saugiai atveria privačias paslaugas per „Pangolin“ nuotolinės prieigos platformą.

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Įdiek Pangolin Newt vienu spustelėjimu

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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Pangolin Newt

„Pangolin Newt“ yra visiškai vartotojo erdvės „WireGuard“ tunelio klientas ir TCP/UDP tarpinis serveris, sukurtas integruotis su „Pangolin“ tapatybės atpažinimo prieigos platforma. Veikdamas be branduolio modulių ar padidintų privilegijų, „Newt“ sukuria šifruotus tunelius į „Pangolin“ išėjimo mazgus ir teikia vietinius tarpinius serverius saugiam programų srauto nukreipimui.

Įdiegus „Newt“ savo VPS serveryje kartu su paslaugomis, suteikiama nulinio pasitikėjimo nuotolinė prieiga prie privačių išteklių iš bet kur, o prieiga valdoma „Pangolin“ tapatybe pagrįstomis politikomis – nereikia viešojo IP adreso atskleidimo ar tradicinės VPN sąnaudų.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Pangolin Newt savybės

Vartotojo erdvės „WireGuard“

Veikia visiškai naudotojo erdvėje, be branduolio modulių ar išplėstinių teisių, todėl jį saugu ir paprasta diegti konteinerizuotose aplinkose.

Nulinio pasitikėjimo prieiga

Prieigą prie kiekvieno ištekliaus kontroliuoja „Pangolin“ tapatybės politikos, užtikrindamos, kad tik autentiški ir įgalioti vartotojai galėtų pasiekti privačias paslaugas.

Integruotas TCP/UDP tarpinis serveris

Veikia ir kaip tunelio valdytojas, ir kaip programų tarpinis serveris, nukreipdamas srautą kelioms paslaugoms per vieną šifruotą „WireGuard“ ryšį.

Automatinis tunelio valdymas

Palaiko nuolatinį „WebSocket“ ryšį su „Pangolin“ valdymo plokštuma, kad tuneliai būtų automatiškai atkuriami po tinklo sutrikimų.

NAT Traversal palaikymas

Patikimai prisijungia iš už ugniasienių ir ribojančių tinklų, nereikalaujant rankinio prievadų persiuntimo ar tinklo konfigūracijos pakeitimų.

Kodėl verta naudoti Pangolin Newt Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

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Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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