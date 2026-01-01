Įdiek Pangolin Newt vienu spustelėjimu
Vartotojo erdvės „WireGuard“ tunelio klientas, kuris saugiai atveria privačias paslaugas per „Pangolin“ nuotolinės prieigos platformą.
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Ką gali kurti su Pangolin Newt
„Pangolin Newt“ yra visiškai vartotojo erdvės „WireGuard“ tunelio klientas ir TCP/UDP tarpinis serveris, sukurtas integruotis su „Pangolin“ tapatybės atpažinimo prieigos platforma. Veikdamas be branduolio modulių ar padidintų privilegijų, „Newt“ sukuria šifruotus tunelius į „Pangolin“ išėjimo mazgus ir teikia vietinius tarpinius serverius saugiam programų srauto nukreipimui.
Įdiegus „Newt“ savo VPS serveryje kartu su paslaugomis, suteikiama nulinio pasitikėjimo nuotolinė prieiga prie privačių išteklių iš bet kur, o prieiga valdoma „Pangolin“ tapatybe pagrįstomis politikomis – nereikia viešojo IP adreso atskleidimo ar tradicinės VPN sąnaudų.
Pagrindinės Pangolin Newt savybės
Vartotojo erdvės „WireGuard“
Veikia visiškai naudotojo erdvėje, be branduolio modulių ar išplėstinių teisių, todėl jį saugu ir paprasta diegti konteinerizuotose aplinkose.
Nulinio pasitikėjimo prieiga
Prieigą prie kiekvieno ištekliaus kontroliuoja „Pangolin“ tapatybės politikos, užtikrindamos, kad tik autentiški ir įgalioti vartotojai galėtų pasiekti privačias paslaugas.
Integruotas TCP/UDP tarpinis serveris
Veikia ir kaip tunelio valdytojas, ir kaip programų tarpinis serveris, nukreipdamas srautą kelioms paslaugoms per vieną šifruotą „WireGuard“ ryšį.
Automatinis tunelio valdymas
Palaiko nuolatinį „WebSocket“ ryšį su „Pangolin“ valdymo plokštuma, kad tuneliai būtų automatiškai atkuriami po tinklo sutrikimų.
NAT Traversal palaikymas
Patikimai prisijungia iš už ugniasienių ir ribojančių tinklų, nereikalaujant rankinio prievadų persiuntimo ar tinklo konfigūracijos pakeitimų.
Kodėl verta naudoti Pangolin Newt Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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