Įdiek Apache Pinot vienu spustelėjimu.
Realaus laiko paskirstyta OLAP duomenų bazė, sukurta itin greitai srautinių ir paketinių duomenų analizei dideliu mastu.
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Ką gali kurti su Apache Pinot
Apache Pinot yra realaus laiko paskirstyta OLAP duomenų saugykla, sukurta LinkedIn ir naudojama gamyboje Uber, Stripe, Walmart, Target ir Slack, siekiant teikti vartotojams analitiką, apdorojančią milijardus įvykių. Ji priima duomenis iš srautinių šaltinių, tokių kaip Kafka ir Kinesis, taip pat iš paketinių šaltinių, tokių kaip S3 ir HDFS, ir atsako į SQL užklausas per milisekundes net esant tūkstančiams vienu metu prisijungusių vartotojų.
Savarankiškai talpinant Pinot savo VPS, leidžiama tiesiogiai kontroliuoti užklausų delsą, duomenų saugojimo politiką ir nuomininkų konfigūraciją, be mokesčių už kiekvieną užklausą ar priklausomybės nuo tiekėjo. Pinot valdiklis turi integruotą žiniatinklio konsolę, skirtą schemos valdymui, lentelių konfigūravimui ir ad hoc SQL užklausų tyrinėjimui.
Pagrindinės Apache Pinot savybės
SQL užklausos per mažiau nei sekundę
Stulpelinė saugykla su žvaigždės medžio, apverstaisiais ir diapazono indeksais užtikrina p99 užklausos delsą milisekundėmis milijarduose eilučių.
Duomenų įkėlimas realiuoju laiku ir paketais
Vietinės jungtys, skirtos Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS ir JDBC, leidžia tau maišyti srautinius ir istorinius duomenis vienoje lentelėje.
Didelis lygiagretumas
Sukurta tūkstančiams užklausų per sekundę iš naudotojams skirtų prietaisų skydelių ir vidinės analizės produktų be išankstinio skaičiavimo.
Integruota užklausų konsolė
„Pinot Controller“ turi žiniatinklio sąsają, skirtą naršyti lenteles, vykdyti ad hoc SQL užklausas ir valdyti schemas, segmentus bei nuomininkus.
Upsertinti ir deduplikuoti lenteles
Pirminio rakto upsert'ai ir daliniai atnaujinimai daro Pinot tinkamu duomenų pokyčių fiksavimui ir keičiamiems įvykių srautams, o ne tik prieaugio žurnalams.
Kodėl verta naudoti Apache Pinot Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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