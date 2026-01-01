Įdiek LakeFS vienu paspaudimu.
Atvirojo kodo, į Git panašus versijų valdymas tavo duomenų ežerui, perkeliantis šakojimą ir pakeitimų įrašymą į objektų saugyklą.
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Ką gali kurti su LakeFS
„LakeFS“ yra atvirojo kodo duomenų versijavimo platforma, kuri taiko į „Git“ panašius darbo eigas duomenų ežerams. Ji leidžia komandoms kurti šakas izoliuotiems duomenų eksperimentams, įrašyti atkuriamas momentines kopijas ir atomiškai sujungti pakeitimus – visa tai nedubliuojant duomenų. „LakeFS“ veikia natūraliai su AWS S3, Azure Blob Storage ir Google Cloud Storage, kartu atskleisdama visiškai su S3 suderinamą API, todėl esamiems įrankiams nereikia jokių pakeitimų.
Savarankiškas „LakeFS“ talpinimas tavo VPS suteikia duomenų ir ML komandoms visišką kontrolę jų duomenų versijavimo infrastruktūrai. Nesvarbu, ar tau reikia atkuriamų mašininio mokymosi eksperimentų, saugių parengiamųjų aplinkų ETL srautams, ar galimybės atšaukti netinkamą duomenų įkėlimą, „LakeFS“ suteikia tokį pat pasitikėjimą duomenų operacijoms, kokį „Git“ suteikia kodui.
Pagrindinės LakeFS savybės
Git tipo duomenų atšakojimas
Kurkite izoliuotas duomenų šakas eksperimentavimui ar testavimui, nedubliuodami objektų, naudodami nulinio kopijavimo šakojimą, paremtą tik metaduomenimis.
Atkuriami įrašai
Įrašyk duomenų momentines kopijas bet kuriuo metu, kad būtų galima tiksliai atkurti mašininio mokymosi eksperimentus ir konvejerio vykdymą iš žinomos duomenų būsenos.
Atominiai sujungimai
Sujunk duomenų šakas atgal į pagrindinę atomiškai, užtikrindamas, kad tolesni vartotojai visada matytų nuoseklų ir išsamų duomenų rinkinį.
S3 suderinama API
„LakeFS“ pateikia visiškai su S3 suderinamą galinį tašką, todėl „Spark“, „Pandas“ ir kiti įrankiai prisijungia be jokių kodo pakeitimų.
Duomenų grąžinimas
Akimirksniu grįžk prie bet kurios ankstesnės versijos, kad per kelias sekundes atsigautum po atsitiktinių ištrynimų ar neteisingai įkeltų duomenų.
Kodėl verta naudoti LakeFS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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