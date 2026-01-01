Įdiek Expensave vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo asmeninių ir šeimos išlaidų sekiklis, skirtas išlaidų įpročiams stebėti ir namų ūkio biudžetams valdyti.
Rinkis VPS planą Expensave
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Expensave
Expensave yra atvirojo kodo išlaidų sekimo programa, sukurta asmenims ir šeimoms, norintiems visiškai kontroliuoti savo finansinius duomenis. Su bendrinamais išlaidų kalendoriais, banko išrašų importavimu ir išlaidų įpročių ataskaitomis, ji paverčia neapdorotus operacijų duomenis į naudingas įžvalgas, kurios padeda tau suprasti, kur keliauja tavo pinigai.
Savarankiškas Expensave talpinimas tavo VPS serveryje apsaugo jautrius finansinius duomenis nuo trečiųjų šalių komercinių serverių, pašalina pasikartojančius prenumeratos mokesčius ir suteikia prieigą kiekvienam namų ūkio nariui be prisijungimo duomenų dalijimosi – o automatinės atsarginės kopijos apsaugo ilgametę išlaidų istoriją.
Pagrindinės Expensave savybės
Bendri išlaidų kalendoriai
Keli vartotojai gali prisidėti prie to paties kalendoriaus, taip palengvinant šeimoms ir kambariokams išlaikyti namų ūkio biudžeto skaidrumą.
Banko išrašo įkėlimas
Importuok ataskaitas iš finansinių institucijų, kad automatiškai užpildytum operacijas, taip sumažindamas rankinį įvedimą ir užtikrindamas išsamius išlaidų įrašus.
Išlaidų įpročių ataskaitos
Vizualinė analizė suskirsto pajamas ir išlaidas pagal kategorijas laikui bėgant, atskleisdama tendencijas, kurios padeda priimti protingesnius biudžeto sprendimus.
Progresyvioji žiniatinklio programa
Mobiliesiems pritaikyta PWA leidžia tau registruoti išlaidas iš bet kurio įrenginio akimoju, kad niekada nepraleistum operacijos keliaujant.
Privatumą užtikrinantis dizainas
Visi finansiniai duomenys lieka jūsų serveryje — jokių trečiųjų šalių analizės įrankių, jokių prenumeratos mokesčių ir jokios rizikos, kad komercinė platforma bus išjungta.
Kodėl verta naudoti Expensave Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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