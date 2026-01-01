Savitvarkė receptų tvarkyklė su maisto planavimu, pirkinių sąrašais ir receptų knygos tvarkymu.
Rinkis VPS planą Tandoor Recipes
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tandoor Recipes
„Tandoor Recipes“ yra daug funkcijų turinti atvirojo kodo receptų valdymo platforma, skirta jūsų kulinariniam gyvenimui organizuoti. Importuokite receptus iš bet kurios svetainės, planuokite savaitės patiekalus, generuokite pirkinių sąrašus ir dalinkitės receptų knygomis su šeima – visa tai iš tvarkingos žiniatinklio sąsajos, pasiekiamos bet kuriame įrenginyje. Sukurta savarankiško talpinimo (angl. self-hosting) bendruomenės, ji suteikia jums galimybę kontroliuoti savo receptų kolekciją be reklamų, prenumeratų ar duomenų rinkimo.
Savarankiškai talpinant „Tandoor“ savo VPS serveryje, visi jūsų receptai, patiekalų planai ir pirkinių sąrašai lieka privatūs ir pasiekiami iš bet kurios vietos. Šiame diegime yra „PostgreSQL“ patikimam duomenų saugojimui ir „Traefik HTTPS“ integravimas. Pirmasis užsiregistravęs vartotojas tampa administratoriumi – išjunkite viešą registraciją sukūrę savo paskyrą.
Pagrindinės Tandoor Recipes savybės
Recepto įkėlimas
Importuok receptus iš bet kurios svetainės, automatiškai analizuojant ingredientus, instrukcijas ir informaciją apie maistinę vertę.
Valgio planavimas
Planuok savaitės patiekalus naudodamas vilkimo ir nuleidimo kalendorių ir automatiškai generuok pirkinių sąrašus iš suplanuotų receptų.
Pirkinių sąrašai
Kurk ir dalinkis pirkinių sąrašais, kurie sujungia ingredientus iš kelių receptų, automatiškai sujungiant kiekius.
Receptų knygos organizavimas
Organizuok receptus į receptų knygas, žymėk raktažodžiais ir akimirksniu ieškok visoje savo kolekcijoje.
Kelių naudotojų bendrinimas
Dalykitės receptų erdvėmis su šeimos nariais, kiekvienas su savo maisto planais ir pirkinių sąrašais.
Mitybos sekimas
Sekite kalorijas ir makroelementus kiekvienam receptui, naudodami maistinę informaciją iš importuotų receptų arba įvestą rankiniu būdu.
Kodėl verta naudoti Tandoor Recipes Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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