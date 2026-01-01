Iki 69 % nuolaida Tandoor Recipes

Savitvarkė receptų tvarkyklė su maisto planavimu, pirkinių sąrašais ir receptų knygos tvarkymu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
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Rinkis VPS planą Tandoor Recipes

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Tandoor Recipes

„Tandoor Recipes“ yra daug funkcijų turinti atvirojo kodo receptų valdymo platforma, skirta jūsų kulinariniam gyvenimui organizuoti. Importuokite receptus iš bet kurios svetainės, planuokite savaitės patiekalus, generuokite pirkinių sąrašus ir dalinkitės receptų knygomis su šeima – visa tai iš tvarkingos žiniatinklio sąsajos, pasiekiamos bet kuriame įrenginyje. Sukurta savarankiško talpinimo (angl. self-hosting) bendruomenės, ji suteikia jums galimybę kontroliuoti savo receptų kolekciją be reklamų, prenumeratų ar duomenų rinkimo.

Savarankiškai talpinant „Tandoor“ savo VPS serveryje, visi jūsų receptai, patiekalų planai ir pirkinių sąrašai lieka privatūs ir pasiekiami iš bet kurios vietos. Šiame diegime yra „PostgreSQL“ patikimam duomenų saugojimui ir „Traefik HTTPS“ integravimas. Pirmasis užsiregistravęs vartotojas tampa administratoriumi – išjunkite viešą registraciją sukūrę savo paskyrą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Tandoor Recipes savybės

Recepto įkėlimas

Importuok receptus iš bet kurios svetainės, automatiškai analizuojant ingredientus, instrukcijas ir informaciją apie maistinę vertę.

Valgio planavimas

Planuok savaitės patiekalus naudodamas vilkimo ir nuleidimo kalendorių ir automatiškai generuok pirkinių sąrašus iš suplanuotų receptų.

Pirkinių sąrašai

Kurk ir dalinkis pirkinių sąrašais, kurie sujungia ingredientus iš kelių receptų, automatiškai sujungiant kiekius.

Receptų knygos organizavimas

Organizuok receptus į receptų knygas, žymėk raktažodžiais ir akimirksniu ieškok visoje savo kolekcijoje.

Kelių naudotojų bendrinimas

Dalykitės receptų erdvėmis su šeimos nariais, kiekvienas su savo maisto planais ir pirkinių sąrašais.

Mitybos sekimas

Sekite kalorijas ir makroelementus kiekvienam receptui, naudodami maistinę informaciją iš importuotų receptų arba įvestą rankiniu būdu.

Kodėl verta naudoti Tandoor Recipes Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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