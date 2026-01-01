Įdiek AirTrail vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo asmeninis skrydžių žurnalas, skirtas registruoti, vizualizuoti ir analizuoti savo aviacijos keliones interaktyviame pasaulio žemėlapyje.
Rinkis VPS planą AirTrail
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su AirTrail
„AirTrail“ yra atvirojo kodo asmeninė skrydžių sekimo žiniatinklio programėlė, kuri leidžia tau registruoti kiekvieną skrydį, vizualizuoti savo maršrutus interaktyviame pasaulio žemėlapyje ir tyrinėti savo kelionių istorijos statistiką. Ji palaiko skrydžių duomenų importavimą iš populiarių paslaugų, tokių kaip „MyFlightRadar24“, „Flighty“, „App in the Air“, „TripIt“ ir „JetLog“, todėl lengva sudaryti išsamų žurnalą nuo pat pirmos dienos. Kelių vartotojų palaikymas leidžia kiekvienam namų ūkio nariui tvarkyti atskirą privatų skrydžių žurnalą toje pačioje instancijoje.
Savarankiškai talpinant „AirTrail“ savo VPS serveryje, tavo kelionių istorija išlieka privati ir visiškai tavo kontroliuojama, be jokių prenumeratos mokesčių ir jokia trečiosios šalies paslauga nesaugo tavo duomenų. Pirmasis užsiregistravęs vartotojas automatiškai gauna savininko lygio prieigą.
Pagrindinės AirTrail savybės
Interaktyvus pasaulio žemėlapis
Pamatyk kiekvieną skrydį, pažymėtą pasaulio žemėlapyje, su maršruto linijomis, jungiančiomis kiekvieną aplankytą išvykimo ir atvykimo vietą.
Skrydžių istorijos importavimas
Importuok esamus žurnalus iš MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog ir byAir, kad iškart užpildytum savo istoriją.
Kelionių statistika
Peržiūrėkite bendras sumas ir detalius suskirstymus pagal nuskristą atstumą, aplankytas šalis, naudotus oro uostus, oro linijas ir ore praleistą laiką.
Kelių vartotojų palaikymas
Dalinkis viena „AirTrail“ paskyra su šeima ar kelionės draugais – kiekvienas vartotojas tvarko savo asmeninį skrydžių žurnalą ir statistiką.
Viešas skrydžių dalijimasis
Sukurk bendrinamą nuorodą, kad kiti galėtų naršyti tavo interaktyvų skrydžių žemėlapį, nereikalaujant paskyros.
Kodėl verta naudoti AirTrail Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
An Otter Wiki
Lengvas savarankiškai talpinamas wiki su Git pagrindu veikiančiais puslapiais ir Markdown redagavimu
Bigcapital
Savarankiškai valdoma finansinės apskaitos platforma su išmaniuoju ataskaitų teikimu ir kelių valiutų palaikymu