Iki 69 % nuolaida Bar Assistant

Įdiek Bar Assistant vienu spustelėjimu.

Savitarnos kokteilių receptų tvarkyklė, kuri seka tavo baro atsargas ir tiksliai pasako, kokius gėrimus gali pasigaminti dabar.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Bar Assistant vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Bar Assistant

„Bar Assistant“ yra savo serveryje talpinama žiniatinklio programa, skirta kokteilių entuziastams ir namų barmenams, norintiems tvarkyti savo ingredientų lentyną ir atrasti receptus pagal tai, ką jie iš tiesų turi po ranka. Ji pranoksta paprastą receptų knygą, protingai atsižvelgdama į ingredientų pakaitalus, pasirenkamus komponentus ir tėvų-vaikų ingredientų ryšius – taip maksimaliai padidindama kokteilių, kuriuos gali pasigaminti iš turimo inventoriaus, skaičių, nekeliaujant į parduotuvę.

Šiame šablone yra „Salt Rim“ žiniatinklio sąsaja, „Bar Assistant“ API serveris, „Meilisearch“ greitai visatekstei paieškai tavo receptų kolekcijoje ir „Redis“ talpyklos naudojimui. Talpinimas savo serveryje reiškia, kad tavo asmeniniai receptų užrašai, sukurti kokteiliai ir ingredientų inventorius lieka tavo pačių serveryje, o ne užrakinti trečiosios šalies programoje.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Bar Assistant savybės

Ingredientų lentynos suderinimas

Pasakyk „Bar Assistant“ programėlei, ką turi savo spintelėje, ir ji iškart parodys, kokius kokteilius gali pasigaminti, įskaitant išmanius atitikmenis, naudojant ingredientų pakaitalus.

Greita viso teksto paieška

„Meilisearch“ užtikrina momentinę paiešką receptuose, filtruojant pagal paruošimo būdą, ABV, stiklinės tipą, žymas ir dar daugiau, kad iš karto rastum tinkamą gėrimą.

Recepto įkėlimas

Ištraukite receptus tiesiai iš kokteilių svetainių arba susikurkite savo, tada suskirstykite juos į temines kolekcijas įvairioms progoms ar sezonams.

Kelių naudotojų teisės

Administratoriaus, moderatoriaus, bendrieji ir svečio vaidmenys leidžia tau valdyti bendrą resursą draugams ar komandai, nesuteikiant visiems vienodo lygio prieigos.

Lankstūs eksporto formatai

Eksportuok receptus kaip JSON, YAML, XML, Markdown arba spausdinimui paruoštus puslapius, kad tavo kolekcija niekada nebūtų užrakinta viename formate ar platformoje.

Kodėl verta naudoti Bar Assistant Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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