Įdiek Bar Assistant vienu spustelėjimu.
Savitarnos kokteilių receptų tvarkyklė, kuri seka tavo baro atsargas ir tiksliai pasako, kokius gėrimus gali pasigaminti dabar.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Bar Assistant
„Bar Assistant“ yra savo serveryje talpinama žiniatinklio programa, skirta kokteilių entuziastams ir namų barmenams, norintiems tvarkyti savo ingredientų lentyną ir atrasti receptus pagal tai, ką jie iš tiesų turi po ranka. Ji pranoksta paprastą receptų knygą, protingai atsižvelgdama į ingredientų pakaitalus, pasirenkamus komponentus ir tėvų-vaikų ingredientų ryšius – taip maksimaliai padidindama kokteilių, kuriuos gali pasigaminti iš turimo inventoriaus, skaičių, nekeliaujant į parduotuvę.
Šiame šablone yra „Salt Rim“ žiniatinklio sąsaja, „Bar Assistant“ API serveris, „Meilisearch“ greitai visatekstei paieškai tavo receptų kolekcijoje ir „Redis“ talpyklos naudojimui. Talpinimas savo serveryje reiškia, kad tavo asmeniniai receptų užrašai, sukurti kokteiliai ir ingredientų inventorius lieka tavo pačių serveryje, o ne užrakinti trečiosios šalies programoje.
Pagrindinės Bar Assistant savybės
Ingredientų lentynos suderinimas
Pasakyk „Bar Assistant“ programėlei, ką turi savo spintelėje, ir ji iškart parodys, kokius kokteilius gali pasigaminti, įskaitant išmanius atitikmenis, naudojant ingredientų pakaitalus.
Greita viso teksto paieška
„Meilisearch“ užtikrina momentinę paiešką receptuose, filtruojant pagal paruošimo būdą, ABV, stiklinės tipą, žymas ir dar daugiau, kad iš karto rastum tinkamą gėrimą.
Recepto įkėlimas
Ištraukite receptus tiesiai iš kokteilių svetainių arba susikurkite savo, tada suskirstykite juos į temines kolekcijas įvairioms progoms ar sezonams.
Kelių naudotojų teisės
Administratoriaus, moderatoriaus, bendrieji ir svečio vaidmenys leidžia tau valdyti bendrą resursą draugams ar komandai, nesuteikiant visiems vienodo lygio prieigos.
Lankstūs eksporto formatai
Eksportuok receptus kaip JSON, YAML, XML, Markdown arba spausdinimui paruoštus puslapius, kad tavo kolekcija niekada nebūtų užrakinta viename formate ar platformoje.
Kodėl verta naudoti Bar Assistant Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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