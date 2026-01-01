Įdiek Baby Buddy vienu spustelėjimu.
Išsami kūdikio stebėjimo programėlė, padedanti tėvams ir globėjams privačiai stebėti maitinimą, miegą, sauskelnes ir augimą.
Rinkis VPS planą Baby Buddy
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Baby Buddy
Baby Buddy yra į privatumą orientuota kūdikių stebėjimo programa, kuri padeda tėvams ir prižiūrėtojams registruoti kasdienę veiklą, augimo matavimus ir sveikatos informaciją apie kūdikius. Maitinimo grafikai, sauskelnių keitimai, miego įpročiai, svorio ir ūgio matavimai bei vaistų įrašai yra fiksuojami per intuityvią web sąsają, sukurtą greitam įvedimui užimtais tėvystės momentais. Vizualinės diagramos ir ataskaitos leidžia lengvai atpažinti modelius ir dalintis duomenimis su pediatrais.
Savarankiškas Baby Buddy talpinimas reiškia, kad intymios detalės apie jūsų vaiko vystymąsi ir sveikatą niekada nepasieks trečiųjų šalių serverių ar reklamos platformų. Keli prižiūrėtojai – tėvai, seneliai, auklės – gali registruoti veiklą iš bet kurio įrenginio, išlaikydami namų ūkį sinchronizuotą, nepasikliaudami komercine programėle, kuri gali nutraukti paslaugas arba pakeisti savo privatumo politiką.
Pagrindinės Baby Buddy savybės
Daugiatėvystės prieiga
Tėvai, seneliai ir auklės gali vienu metu registruoti veiklą iš bet kurio įrenginio, taip užtikrindami, kad visi žinotų apie dabartinę kūdikio rutiną ir poreikius.
Išsamus veiklos stebėjimas
Registruokite maitinimo sesijas, sauskelnių keitimus, miego periodus, gulėjimo ant pilvuko laiką, maudynes ir dar daugiau su integruotais laikmačiais, kad registravimas užtruktų vos kelias sekundes net ir įtemptomis akimirkomis.
Augimas ir sveikatos įrašai
Stebėk svorį, ūgį ir galvos apimtį laikui bėgant, naudodamas vizualines diagramas, kuriomis gali tiesiogiai dalintis su sveikatos priežiūros specialistais pediatro vizitų metu.
Šablonų ataskaitos
Vizualinės ataskaitos atskleidžia maitinimo dažnumo tendencijas, miego trukmės modelius ir vystyklų skaičių, padėdamos tėvams nustatyti rutiną ir anksti pastebėti nukrypimus.
Visiškas duomenų privatumas
Visi įrašai lieka tavo serveryje — jokio trečiųjų šalių duomenų dalijimosi, jokių reklamos profilių ir jokios rizikos prarasti prieigą komercinei paslaugai nustojus veikti.
Kodėl verta naudoti Baby Buddy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.