Įdiek AdventureLog vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama kelionių sekimo priemonė ir kelionių planuotojas su interaktyviais žemėlapiais, maršrutais ir visiška duomenų nuosavybe.
Rinkis VPS planą AdventureLog
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su AdventureLog
AdventureLog yra atvirojo kodo kelionių valdymo platforma, skirta dokumentuoti praeities nuotykius ir planuoti būsimas keliones. Sukurta naudojant SvelteKit ir Django su PostGIS palaikymu, ji sujungia interaktyvų pasaulio žemėlapį, skirtą vizualizuoti kelionės tikslus, su išsamiais kelionių planavimo įrankiais, apimančiais kelių dienų maršrutus, skrydžius, apgyvendinimą ir veiklos kontrolinius sąrašus.
Skirtingai nuo komercinių kelionių programėlių, kurios tavo keliones saugo trečiųjų šalių serveriuose, AdventureLog yra visiškai savarankiškai talpinama – tavo nuotraukos, vietovių istorija ir asmeniniai kelionių užrašai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Bendradarbiavimo funkcijos leidžia šeimoms ir kelionių grupėms dalytis planais ir kartu dokumentuoti prisiminimus, o analizė seka aplankytas šalis ir regionų tyrinėjimo statistiką laikui bėgant.
Pagrindinės AdventureLog savybės
Interaktyvus pasaulio žemėlapis
Vizualizuok kiekvieną aplankytą vietą pasaulio žemėlapyje ir iškart gauk aiškų bei malonų vaizdą, kiek toli tave nuvedė tavo kelionės.
Kelių dienų kelionės planavimas
Sukurkite išsamius kelionės maršrutus su skrydžiais, apgyvendinimu ir veikla, organizuota diena po dienos, kad jūsų kelionės planavimas būtų vienoje vietoje, o ne išmėtytas po skaičiuokles ir užrašus.
Išsamus nuotykių registravimas
Dokumentuok kiekvieną kelionės tikslą su datomis, aprašymais, asmeniniais įvertinimais ir nuotraukų įkėlimais, taip sukursi išsamų kelionių žurnalą, kuris auga su kiekviena kelione.
Kelionių analitika
Sekite statistiką, tokią kaip aplankytos šalys, ištirti regionai ir bendras nuvažiuotas atstumas, paverčiant savo kelionių istoriją prasmingais asmeniniais pasiekimais.
Bendros kelionės
Dalinkitės nuotykiais ir kartu planuokite keliones su šeima ar kelionių draugais, kad visi būtų suderinti dėl maršrutų ir prisiminimų, nepasikliaudami trečiųjų šalių grupinių kelionių planavimo įrankiais.
Kodėl verta naudoti AdventureLog Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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