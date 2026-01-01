Įdiek Faraday vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo pažeidžiamumų valdymo platforma, kuri centralizuoja saugumo išvadas ir supaprastina pažeidžiamumų šalinimą saugumo komandoms.
Rinkis VPS planą Faraday
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Faraday
Faraday yra įmonės lygio pažeidžiamumo valdymo platforma, kuri suteikia saugumo komandoms vieningą darbo erdvę pažeidžiamumams aptikti, sekti ir pašalinti visoje jų infrastruktūroje. Ji integruojasi su daugiau nei 80 saugumo įrankių, automatiškai importuodama ir normalizuodama nuskaitymo duomenis iš įvairių skenerių ir testavimo karkasų, kad komandos galėtų sutelkti dėmesį į analizę, o ne į rankinį duomenų tvarkymą.
Savarankiškas Faraday talpinimas tavo VPS užtikrina, kad jautrūs saugumo duomenys ir audito žurnalai išliktų visiškai tavo kontrolėje – atitinkant griežtus atitikties reikalavimus pažeidžiamumo duomenų tvarkymui, kartu suteikiant įmonės lygio galimybes be pasikartojančių debesų pagrindu veikiančių platformų išlaidų.
Pagrindinės Faraday savybės
80+ įrankių integracijos
Automatiškai importuoja ir normalizuoja pažeidžiamumo duomenis iš pramonės standartus atitinkančių skenerių ir testavimo sistemų, pašalindamas rankinį duomenų agregavimą.
Komandos bendradarbiavimas
Daugelio vartotojų darbo sritys su vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrole leidžia saugumo komandoms bendradarbiauti atliekant vertinimus ir realiuoju laiku stebėti taisymo atsakomybę.
Rizikos prioritetų nustatymas
Integruotas rizikos vertinimo ir prioriteto nustatymo variklis padeda komandoms sutelkti šalinimo pastangas į pažeidžiamumus, kurie kelia didžiausią realią grėsmę.
Atitikties ataskaitos
Individualizuoti ataskaitų šablonai ir audito žurnalai padeda atitikties pareigūnams pademonstruoti pagerėjusią saugumo būklę ir atitikti reguliavimo reikalavimus.
RESTful API
Visas REST API leidžia integruoti su CI/CD konvejeriais ir SIEM įrankiais, leidžiant DevSecOps komandoms automatizuoti pažeidžiamumų stebėjimą visame SDLC.
Kodėl verta naudoti Faraday Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.