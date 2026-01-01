Įdiek 2FAuth vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama, internetu pasiekiama dviejų veiksnių autentifikavimo tvarkyklė, pasiekiama iš bet kurio įrenginio, leidžianti tau kontroliuoti savo kodus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su 2FAuth
„2FAuth“ yra atvirojo kodo, žiniatinklio pagrindu veikianti alternatyva mobiliosioms autentifikavimo programėlėms, tokioms kaip „Google Authenticator“ ir „Authy“. Ji generuoja laiku pagrįstus vienkartinius slaptažodžius (TOTP) ir HOTP kodus per švarią naršyklės sąsają, todėl tavo autentifikavimo kodai yra pasiekiami iš bet kurio įrenginio – nepririšti prie vieno telefono.
Skirtingai nei tik mobiliesiems skirti autentifikatoriai, „2FAuth“ saugo tavo paslaptis infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji, su šifruota saugykla ir pasirenkama paskyros apsauga. Tai reiškia jokios priklausomybės nuo tiekėjo, jokių duomenų, bendrinamų su komercinėmis paslaugomis, ir jokios priklausomybės nuo telefono, kuris gali būti pamestas ar sugadintas, kai tau labiausiai reikia prisijungti.
Pagrindinės 2FAuth savybės
Prieiga internetu
Pasiek visus savo 2FA kodus iš bet kurios naršyklės bet kuriame įrenginyje, nereikės pasikliauti vienu telefonu kritiniais prisijungimo momentais.
TOTP ir HOTP palaikymas
Generuoja tiek laiku, tiek skaitikliu pagrįstus vienkartinius slaptažodžius, apimančius autentifikavimo standartus, naudojamus beveik visų paslaugų, kurios siūlo 2FA.
Lengva paskyros aktyvacija
Pridėk paskyras nuskenuodamas QR kodą arba įvesdamas rankiniu būdu, ir suskirstyk jas į grupes su piktogramomis greitam vizualiniam atpažinimui.
Importas ir eksportas
Migruok iš Google Authenticator, Aegis ir 2FAS naudodamas integruotus importavimo įrankius ir eksportuok savo duomenis bet kada, kad išvengtum priklausomybės.
Prisijungimas be slaptažodžio
„WebAuthn“ palaikymas leidžia tau autentifikuotis pačiame „2FAuth“ be slaptažodžio, pridedant modernų saugumo lygmenį tvarkyklei, kuri saugo tavo kitas paskyras.
Kodėl verta naudoti 2FAuth Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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