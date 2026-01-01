Įdiek Vaultwarden vienu spustelėjimu
Lengva, savarankiškai talpinama, su Bitwarden suderinama slaptažodžių tvarkyklė, parašyta Rust kalba, su automatiniu HTTPS per Traefik.
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Ką gali kurti su Vaultwarden
„Vaultwarden“ yra neoficiali, lengva „Bitwarden“ serverio API implementacija, parašyta „Rust“ kalba. Ji naudoja tik dalį atminties, reikalingos oficialiam „Bitwarden“ serveriui, ir išlieka visiškai suderinama su visais oficialiais „Bitwarden“ klientais – naršyklės plėtiniai, darbalaukio programos ir mobiliosios programos veikia be jokių pakeitimų.
Savo slaptažodžių saugyklos talpinimas VPS serveryje leidžia visus slaptažodžius, saugius užrašus ir prisijungimo duomenis laikyti tik jūsų infrastruktūroje. Šis šablonas automatiškai nukreipia HTTPS srautą per iš anksto įdiegtą „Traefik“ atvirkštinį tarpinį serverį su „Let's Encrypt“ sertifikatais, patenkindamas „Bitwarden“ klientų HTTPS reikalavimą nuo pat pirmojo diegimo.
Pagrindinės Vaultwarden savybės
Suderinamas su Bitwarden
Visi oficialūs „Bitwarden“ naršyklės plėtiniai, darbalaukio ir mobilieji klientai jungiasi prie „Vaultwarden“ be jokių pakeitimų.
Rust efektyvumas
Parašytas Rust kalba, „Vaultwarden“ naudoja tik dalį RAM ir procesoriaus, reikalingų oficialiam „Java“ pagrindu veikiančiam „Bitwarden“ serveriui.
Automatinis HTTPS
Eismas nukreipiamas per iš anksto įdiegtą „Traefik“ tarpinį serverį su „Let's Encrypt“ sertifikatais, iš karto patenkinant „Bitwarden“ HTTPS reikalavimą.
Organizacijos palaikymas
Dalinkis saugyklos įrašais su šeimos nariais ar komandos nariais, pasitelkiant „Vaultwarden“ organizavimo ir kolekcijų funkcijas.
Avarinė prieiga
Gali suteikti patikimiems kontaktams skubią prieigą prie tavo saugyklos su nustatomais laukimo laikotarpiais, skirtais paskyros atkūrimo atvejams.
Kodėl verta naudoti Vaultwarden Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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