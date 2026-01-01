Įdiek Authorizer vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas autentifikavimo serveris, suteikiantis tavo programėlėms visą tapatybės sluoksnį be trečiųjų šalių SaaS.
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Ką gali kurti su Authorizer
Authorizer yra savarankiškai talpinamas autentifikavimo ir autorizavimo serveris, kuris pakeičia debesų paslaugas, tokias kaip Auth0, Firebase Auth ar Clerk. Jis suteikia el. pašto / slaptažodžio prisijungimą, socialinį OAuth su daugiau nei 10 teikėjų, magiškas nuorodas, daugiafaktorinį autentifikavimą ir vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę iš karto – visa tai veikia tavo infrastruktūroje, o vartotojo duomenys saugomi tavo duomenų bazėje.
Užuot mokėjus už kiekvieną vartotoją arba patikėjus trečiajai šaliai tavo vartotojų prisijungimo duomenis, savarankiškai talpinant Authorizer išlaikoma visiška tavo tapatybės sluoksnio nuosavybė. Jis atskleidžia GraphQL API ir integruotą prisijungimo puslapį, į kurį tavo programos gali nukreipti, palaikomą SQLite, PostgreSQL, MySQL arba vienos iš daugiau nei 13 palaikomų duomenų bazių posistemių.
Pagrindinės Authorizer savybės
Socialinis ir be slaptažodžio prisijungimas
Palaikome Google, GitHub ir daugiau nei 10 OAuth teikėjų, magišką nuorodą ir TOTP pagrindu veikiantį MFA, kad vartotojai galėtų prisijungti taip, kaip jiems patogiausia.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Apibrėžk pasirinktinius ir apsaugotus vaidmenis, kad apribotum, ką autentifikuoti vartotojai gali daryti tavo programoje.
GraphQL API
Pilna GraphQL sąsaja, skirta naudotojų valdymui, žetonų išdavimui ir konfigūravimui, palengvina integraciją bet kokioje technologijų platformoje.
Integruota prisijungimo UI
Komplektuojama su paruoštu naudoti prisijungimo puslapiu adresu /app ir administratoriaus valdymo pultu adresu /dashboard – nereikia jokios pasirinktinės autentifikavimo UI norint pradėti.
13+ duomenų bazės posistemės
Naudokite su SQLite dėl paprastumo arba prisijunkite prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB ar vienos iš daugiau nei 10 kitų palaikomų duomenų bazių, kai jūsų poreikiai augs.
Kodėl verta naudoti Authorizer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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