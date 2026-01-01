Iki 69 % nuolaida Authorizer

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Atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas autentifikavimo serveris, suteikiantis tavo programėlėms visą tapatybės sluoksnį be trečiųjų šalių SaaS.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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Įdiek Authorizer vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Authorizer

Authorizer yra savarankiškai talpinamas autentifikavimo ir autorizavimo serveris, kuris pakeičia debesų paslaugas, tokias kaip Auth0, Firebase Auth ar Clerk. Jis suteikia el. pašto / slaptažodžio prisijungimą, socialinį OAuth su daugiau nei 10 teikėjų, magiškas nuorodas, daugiafaktorinį autentifikavimą ir vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę iš karto – visa tai veikia tavo infrastruktūroje, o vartotojo duomenys saugomi tavo duomenų bazėje.

Užuot mokėjus už kiekvieną vartotoją arba patikėjus trečiajai šaliai tavo vartotojų prisijungimo duomenis, savarankiškai talpinant Authorizer išlaikoma visiška tavo tapatybės sluoksnio nuosavybė. Jis atskleidžia GraphQL API ir integruotą prisijungimo puslapį, į kurį tavo programos gali nukreipti, palaikomą SQLite, PostgreSQL, MySQL arba vienos iš daugiau nei 13 palaikomų duomenų bazių posistemių.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Authorizer savybės

Socialinis ir be slaptažodžio prisijungimas

Palaikome Google, GitHub ir daugiau nei 10 OAuth teikėjų, magišką nuorodą ir TOTP pagrindu veikiantį MFA, kad vartotojai galėtų prisijungti taip, kaip jiems patogiausia.

Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė

Apibrėžk pasirinktinius ir apsaugotus vaidmenis, kad apribotum, ką autentifikuoti vartotojai gali daryti tavo programoje.

GraphQL API

Pilna GraphQL sąsaja, skirta naudotojų valdymui, žetonų išdavimui ir konfigūravimui, palengvina integraciją bet kokioje technologijų platformoje.

Integruota prisijungimo UI

Komplektuojama su paruoštu naudoti prisijungimo puslapiu adresu /app ir administratoriaus valdymo pultu adresu /dashboard – nereikia jokios pasirinktinės autentifikavimo UI norint pradėti.

13+ duomenų bazės posistemės

Naudokite su SQLite dėl paprastumo arba prisijunkite prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB ar vienos iš daugiau nei 10 kitų palaikomų duomenų bazių, kai jūsų poreikiai augs.

Kodėl verta naudoti Authorizer Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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