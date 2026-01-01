Įdiek Authentik vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo tapatybės teikėjas, teikiantis įmonės SSO, OAuth2, SAML ir daugiafaktorinį autentifikavimą bet kuriai programai.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Authentik
Authentik yra lankstus atvirojo kodo tapatybės tiekėjas, kuris suteikia organizacijoms įmonės lygio autentifikavimą ir naudotojų valdymą be sudėtingumo, paprastai siejamo su tapatybės infrastruktūra. Jis palaiko OAuth2, OpenID Connect ir SAML protokolus, todėl yra suderinamas su praktiškai bet kuria programa ar paslauga, kuriai reikalingas naudotojo autentifikavimas. Daugiapakopis autentifikavimas, pritaikomi prisijungimo srautai, LDAP integravimas ir savitarnos naudotojų portalas papildo jo galimybes.
Savarankiškai talpindamas Authentik, tu įgyji visišką duomenų suverenumą naudotojų kredencialams ir sesijos duomenims, išvengi pasikartojančių mokesčių už naudotoją, kuriuos taiko komerciniai tapatybės tiekėjai, ir gali pritaikyti autentifikavimo srautus pagal tikslius tavo organizacijos reikalavimus. Šiame diegime veikia serveris, foninis darbuotojas, PostgreSQL ir Redis – viskas, ko reikia gamybai paruoštai tapatybės platformai.
Pagrindinės Authentik savybės
Universalūs SSO protokolai
„OAuth2“, „OpenID Connect“ ir „SAML“ palaikymas reiškia, kad „Authentik“ veikia kaip tapatybės teikėjas beveik bet kuriai šiuolaikinei programai ar paslaugai iš karto.
Lanksti MFA
Užtikrinkite daugiapakopį autentifikavimą naudodami TOTP autentifikavimo programėles, „WebAuthn“ aparatinės įrangos raktus arba SMS – konfigūruojama pagal programėlę arba naudotojų grupę.
Pritaikomi prisijungimo srautai
Kurkite autentifikavimo srautus su sąlyginiais žingsniais, individualiu prekės ženklu ir politika pagrįsta prieigos kontrole, kad atitiktų tavo organizacijos saugumo reikalavimus.
LDAP katalogo integracija
Prisijunk prie esamų Active Directory arba LDAP katalogų, kad sinchronizuotum vartotojus ir grupes, išvengiant poreikio atkurti tavo vartotojų duomenų bazę nuo nulio.
Auditas ir atitikties registravimas
Išsamūs įvykių žurnalai ir audito sekos fiksuoja kiekvieną autentifikavimo įvykį, suteikdami tau reikiamą matomumą saugumo auditams ir reglamentų laikymuisi.
Kodėl verta naudoti Authentik Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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