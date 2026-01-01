Įdiek Razzia vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama realaus laiko viktorinos platforma, skirta daugelio žaidėjų viktorinos renginiams rengti iš jūsų VPS.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Razzia
„Razzia“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama realaus laiko viktorinų platforma, skirta gyviems renginiams, komandos susibūrimams ir pamokoms. Vedėjas sukuria žaidimo kambarį per slaptažodžiu apsaugotą valdymo pultą, pasidalina kambario kodu su dalyviais ir kontroliuoja viktorinos tempą – visa tai veikia bet kurioje modernioje naršyklėje, o dalyviams nereikia atsisiųsti jokios programėlės.
Savarankiškai talpinant „Razzia“ savo VPS serveryje, tavo viktorinos turinys ir dalyvių duomenys išlieka privatūs, be mokesčių už žaidimą ar priklausomybės nuo trečiosios šalies paslaugos. Lengvas vieno konteinerio diegimas daro tai praktiška tiek vienkartiniams renginiams, tiek reguliariai pasikartojančioms komandos veikloms.
Pagrindinės Razzia savybės
Realaus laiko kelių žaidėjų
Naudojant „WebSocket“ technologiją, tiesioginis žaidimas pateikia klausimus ir rezultatus visiems dalyviams vienu metu, be pastebimo vėlavimo, net ir skirtinguose tinkluose.
Nereikia programėlės
Dalyviai prisijungia akimirksniu naudodami bet kurią šiuolaikinę naršyklę ir kambario kodą – nereikia paskyros, diegimo ir jokių registracijos kliūčių prieš prasidedant viktorinai.
Vadovo valdymo skydas
Slaptažodžiu apsaugota /manager sąsaja suteikia šeimininkui visišką žaidimo eigos kontrolę – pradėti, tęsti ir baigti raundus savo tempu.
Pasirinktinis viktorinos turinys
Viktorinas apibrėžk kaip JSON failus, saugomus tavo serveryje, taip visiškai kontroliuodamas klausimus, atsakymus ir įvertinimą, be jokios priklausomybės nuo tiekėjo.
Vienalaikiai kambariai
Valdyk kelis nepriklausomus žaidimų kambarius iš vienos instancijos, kad vienas diegimas galėtų aptarnauti kelias komandas ar sesijas vienu metu.
Kodėl verta naudoti Razzia Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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