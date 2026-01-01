Įdiek SerpBear vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdomas paieškos sistemų pozicijų stebėjimo įrankis, skirtas stebėti raktinių žodžių pozicijas „Google“, „Bing“ ir kitose paieškos sistemose.
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Ką gali kurti su SerpBear
„SerpBear“ yra atvirojo kodo savarankiškai talpinamas SEO pozicijų sekimo įrankis, kuris stebi, kaip tavo domenai reitinguojami pagal pasirinktus raktinius žodžius „Google“, „Bing“, „Yahoo“, „Yandex“ ir „DuckDuckGo“ paieškos sistemose. Jis kasdien renka SERP pozicijas, sudaro reitingų istorijos diagramas ir parodo judėjimą, kad galėtum reaguoti į algoritmų pokyčius, turinio atnaujinimus ir konkurentų veiklą, nemokėdamas už kiekvieną raktinį žodį SaaS pozicijų sekimo paslaugai.
Savarankiškai talpindamas „SerpBear“ savo VPS serveryje, gauni neribotą domenų ir raktinių žodžių skaičių, pasirenkamą „Google Search Console“ integraciją, skirtą parodymams ir paspaudimams, bei el. pašto ar „webhook“ pranešimus, kai keičiasi reitingai. Duomenys lieka tavo infrastruktūroje, todėl istorinių pozicijų archyvai išlieka tavo, o ne dingsta, kai baigiasi SaaS prenumerata.
Pagrindinės SerpBear savybės
Kelių variklių sekimas
Stebėkite raktažodžių pozicijas visose Google, Bing, Yahoo, Yandex ir DuckDuckGo paieškos sistemose iš vieno valdymo skydelio, kuriame rasite kiekvieno raktažodžio istorijos diagramas.
„Search Console“ integracija
Pasirenkamas „Google Search Console“ ryšys prideda parodymus, paspaudimų rodiklius ir aptikimo duomenis kiekvienam stebimam raktiniam žodžiui.
Mobilieji ir staliniai SERP
Naudok atskirus sekiklius mobiliųjų ir stalinių kompiuterių SERP, kad aptiktum įrenginiams būdingus reitingavimo skirtumus, kurie turi įtakos realiam srautui.
Šalies ir miesto taikymas
Konfigūruok kiekvieną raktinį žodį su tiksline šalimi, kalba ir miestu, kad atspindėtų lokalizuotus paieškos rezultatus, o ne vieną bendrą pasaulinį vaizdą.
Pranešimai ir eksportavimas
El. pašto ir „webhook“ pranešimai suveikia pasikeitus reitingams, o CSV eksportai teikia duomenis išorinėms prietaisų skydeliams arba klientų ataskaitoms be rankinio kopijavimo ir įklijavimo.
Neriboti raktiniai žodžiai
Jokios kainodaros už raktinius žodžius – stebėk tiek domenų ir raktinių žodžių, kiek leidžia tavo VPS resursai, nedidinant prenumeratos pakopų.
Kodėl verta naudoti SerpBear Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.