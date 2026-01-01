Įdiek Web-Check vienu spustelėjimu.
OSINT įrankis išsamiai svetainės analizei, apimantis DNS, SSL, prievadus, saugumo antraštes ir technologijų rinkinį vienu patikrinimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Web-Check
„Web-Check“ yra atvirojo kodo OSINT ir svetainių analizės įrankis, kuris surenka informaciją iš daugiau nei 50 modulių į vieną domeno ataskaitą. Įveskite bet kurį URL, kad akimirksniu pamatytumėte DNS įrašus, SSL sertifikato informaciją, atvirus prievadus, HTTP saugumo antraštes, technologijų pėdsakus, WHOIS duomenis ir el. pašto saugumo konfigūraciją.
Savarankiškai talpinant „Web-Check“ VPS serveryje, saugumo komandos ir kūrėjai gauna privatų analizės įrankį be apribojimų ar naudojimo limitų, taikomų viešųjų egzempliorių. Jis naudingas saugumo peržiūroms prieš diegimą, konkurentų tyrimams, įsiskverbimo testavimo žvalgybai ir patikrinti, ar jūsų infrastruktūra yra tinkamai sukonfigūruota.
Pagrindinės Web-Check savybės
Daugiau nei 50 analizės modulių
Vienos domeno paieškos metu vienu metu atliekama daugiau nei 50 patikrų, apimančių DNS, SSL, prievadus, antraštes, slapukus, nukreipimus ir dar daugiau.
Saugumo antraštės auditas
Patikrink, kurios HTTP saugumo antraštės yra arba trūksta, kad nustatytum saugumo spragas, prieš joms tampant pažeidžiamumais.
Technologijų atpažinimas
Nustatyk žiniatinklio serverį, TVS, karkasus, analizės įrankius ir CDN, kuriuos svetainė naudoja iš jos atsakymų parašų.
El. pašto saugumo patikros
Patikrinkite SPF, DKIM, DMARC ir MX įrašų konfigūraciją, kad įvertintumėte el. pašto klastojimo riziką bet kuriam domenui.
SSL sertifikato informacija
Peržiūrėkite sertifikato išdavėją, galiojimo pabaigą, SANs ir grandinės galiojimą, kad patvirtintumėte, jog HTTPS yra tinkamai sukonfigūruotas ir galiojantis.
Kodėl verta naudoti Web-Check Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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