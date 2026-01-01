Įdiek Cleanuparr vienu spustelėjimu.
Pažangi eilės valymo priemonė, skirta Servarr platformai, kuri automatiškai pašalina įstrigusius, nepavykusius ir kenkėjiškus atsisiuntimus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Cleanuparr
Cleanuparr yra savarankiškai talpinama atsisiuntimų tvarkyklė, sukurta specialiai Servarr ekosistemai. Ji jungiasi prie Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ir Whisparr, taip pat prie qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent ir rTorrent, tada nuolat tikrina eilę, kad pašalintų atsisiuntimus, kurie yra sustoję, įstrigę metaduomenyse, atsisiunčiami per lėtai, nepavyksta importuoti arba atitinka žinomus kenkėjiškų programų modelius, tokius kaip įtartini
.lnk ir
.zipx failai.
Be eilės higienos, Cleanuparr aktyviai ieško trūkstamos medijos ir kokybės atnaujinimų, neatitinkančių nustatytų ribų, šalina baigtus siuntimus (seeds), pašalina našlaičiais tapusius failus, kurių nebeseina „arr“ programos, ir siunčia įspėjimus apie kiekvieną pašalinimą. Paleidus ją savo VPS serveryje, jūsų medijos automatizavimas bus tvarkingas visą parą be rankinio eilės priežiūros.
Pagrindinės Cleanuparr savybės
Tvarkymas perbraukiant
Pažymėk netinkamus atsisiuntimus konfigūruojamais įspėjimais ir automatiškai juos pašalink bei užblokuok, kai jie pasieks tavo nustatytą ribą.
Kenkėjiškos programinės įrangos blokatorius
Aptikti ir pašalinti žinomus kenkėjiškus torentus, naudojant bendruomenės palaikomus šablonus ir integruotą įtartinų failų tipų blokavimo sąrašą.
Servarr masto integracija
Veikia su Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ir Whisparr kartu su qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent ir rTorrent vienoje vietoje.
Trūkstamų ir atnaujinimų paieška
Automatiškai inicijuoja trūkstamų elementų ir ribinių verčių neatitinkančių kokybės atnaujinimų paieškas, įskaitant individualizuoto formato balo stebėjimą.
Likusių ir sėjos valymas
Pašalina atsisiuntimus be kietųjų nuorodų ar arr nuorodų, apkarpo ilgai veikiančias sėklas ir palaiko kryžminį sėjimą palaikančias darbo eigas.
Pranešimai realiu laiku
Siunčia pranešimus apie kiekvieną pažeidimą, pašalinimą ar blokavimą per tavo pasirinktą pranešimų kanalą, kad niekas nepraslystų nepastebėta.
Kodėl verta naudoti Cleanuparr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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