Įdiek „Cerbos“ vieno paspaudimo diegimu.
Atvirojo kodo, kalbai neutrali autorizavimo paslauga, skirta kontekstą suprantančioms prieigos kontrolės taisyklėms rašyti kaip kodą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Cerbos
Cerbos yra savarankiškai talpinamas politikos sprendimų taškas, kuris atskiria autorizacijos logiką nuo tavo programos kodo. Užuot išsklaidžius leidimų patikras po paslaugas, tu apibrėži išteklių ir principų politikas kaip versijuojamus YAML failus, o Cerbos atsako į autorizacijos klausimus per REST ir gRPC API per milisekundės dalį.
Savarankiškai talpinant Cerbos savo VPS, kiekvienas autorizacijos sprendimas ir audito žurnalas lieka visiškai tavo infrastruktūroje – jokia trečiosios šalies paslauga nemato, kurie vartotojai pasiekia kokius išteklius. Politikos gyvena kartu su tavo kodu, integruojasi su bet kuria kalba per sugeneruotus SDK klientus ir gali būti perkraunamos vykdymo metu, neperkraunant tavo paslaugų.
Pagrindinės Cerbos savybės
Politika kaip kodas
Prieigos taisykles apibrėžkite versijų kontroliuojamuose YAML failuose su visa Git istorija, kodo peržiūra ir CI/CD validacija, o ne duomenų bazės lentelėse, paslėptose tavo programėlėje.
Kalbai nepriklausomas
Pasiekite Cerbos per REST arba gRPC iš bet kurios kalbos, naudodami oficialius SDK klientus, skirtus Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby ir Rust.
Į kontekstą orientuoti sprendimai
Įvertinkite leidimus pagal vartotojo, ištekliaus ir aplinkos atributus — įskaitant JWT teiginius — kad išreikštumėte detalias taisykles, neapsiribojančias statiniais vaidmenų priskyrimais.
Submilisekundinis vėlavimas
Politikos kompiliuojamos į atminties sprendimų variklį, todėl patikrinimai užtrunka gerokai trumpiau nei milisekundę ir plečiasi horizontaliai be duomenų bazės užklausos.
Integruotas audito žurnalas
Kiekvienas autorizacijos sprendimas gali būti įrašytas su visu užklausos ir atsakymo kontekstu, skirtu atitikties ataskaitoms ir vėlesniam politikos derinimui.
Kodėl verta naudoti Cerbos Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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