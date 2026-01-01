Įdiek DHIS2 vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo sveikatos informacijos platforma, naudojama nacionalinių sveikatos tarnybų daugiau nei 70 pasaulio šalių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DHIS2
DHIS2 yra didžiausia pasaulyje atvirojo kodo sveikatos informacijos valdymo sistema, naudojama daugiau nei 70 šalių kasdienių sveikatos, imunizacijos, ligų stebėjimo ir logistikos duomenų rinkimui, analizei ir ataskaitų teikimui. Sukurta Oslo universiteto ir pasaulinės viešojo sektoriaus partnerių bendruomenės, ji yra nacionalinių sveikatos programų, aptarnaujančių maždaug 2,4 milijardo žmonių, pagrindas.
Savarankiškas DHIS2 talpinimas savo VPS serveryje leidžia jautrius pacientų ir programų duomenis laikyti visiškai tavo jurisdikcijoje, leidžia pritaikyti metaduomenis, prietaisų skydelius ir integracijas prie vietinių darbo eigų ir išvengti mokesčių už kiekvieną vartotoją, susijusių su patentuotų HMIS tiekėjais.
Pagrindinės DHIS2 savybės
Daugiakanalis duomenų fiksavimas
Rinkti apibendrintus, individualius ir įvykių duomenis naudojant internetines formas, „Android“ klientus, SMS ir masinį importavimą tūkstančiuose įstaigų.
Vaizdinė analitika
Kurk sukamąsias lenteles, diagramas, žemėlapius ir prietaisų skydelius tiesiogiai iš surinktų duomenų, neeksportuojant į išorines priemones.
Stebėjimo programos
Stebėkite atskirus atvejus, naudos gavėjus ir tiekimo grandines laikui bėgant, naudodami konfigūruojamas ilgalaikes stebėjimo programas.
Meta duomenų valdymas
Apibrėžti organizacinius padalinius, duomenų elementus, rodiklius ir validavimo taisykles, naudojant lankstų modelį, pritaikytą sveikatos apsaugos ministerijų.
RESTful žiniatinklio API
Integruoti registrus, laboratorijų sistemas ir ataskaitų teikimo sistemas naudojant dokumentuotą REST API ir DHIS2 programėlių platformą.
Pirmiausia neprisijungus veikiantis „Android“
Lauko darbuotojai renka duomenis neprisijungę, naudodami „DHIS2 Android Capture“ programėlę, ir sinchronizuoja juos, kai tik atsiranda ryšys.
Kodėl verta naudoti DHIS2 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu