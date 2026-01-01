Įdiek Eclipse Hawkbit vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo IoT atnaujinimų valdymas, skirtas programinės aparatinės ir programinės įrangos diegimui prie tinklo prijungtų kraštinių įrenginių parkams.
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Ką gali kurti su Eclipse Hawkbit
„Eclipse Hawkbit“ yra nuo domeno nepriklausomas užpakalinės dalies karkasas, skirtas programinės įrangos atnaujinimams diegti į ribotus kraštinius įrenginius, šliuzus ir valdiklius, prijungtus prie IP pagrindu veikiančių tinklų. Sukurta naudojant Java ir Spring, ji suteikia serverio pusės infrastruktūrą, kurios reikia parko operatoriams, norint suplanuoti, nukreipti ir stebėti belaidžius atnaujinimus pramoniniu mastu.
Savarankiškai talpinant „Hawkbit“ savo VPS serveryje, įrenginių inventorizacija, artefaktų dvejetainiai failai ir diegimo telemetrija lieka tavo kontrolėje, be mokesčių už įrenginį ar pardavėjo priklausomybės. Ji atskleidžia „Direct Device Integration API“, skirtą įrenginiams, ir „Management API“, skirtą kampanijoms orkestruoti iš tavo paties įrankių.
Pagrindinės Eclipse Hawkbit savybės
Tiksliniai diegimai
Apibrėžk diegimo grupes pagal įrenginio atributus ir atnaujinimų eigą kontroliuojamomis bangomis su sėkmės slenksčiais ir automatinio atšaukimo paleidikliais.
Artefaktų saugykla
Įkelk, versijuok ir teik programinės įrangos atvaizdus, OS paketus ir programų paketus iš integruotos artefaktų saugyklos su kontrolinės sumos patvirtinimu.
Tiesioginis įrenginio API
Įrenginiai apklausia DDI REST sąsają, kad gautų priskirtus atnaujinimus, praneštų apie eigą ir patvirtintų diegimo rezultatus, nenaudodami specializuoto transportavimo kodo.
Pritaikyta daugiaklientystei
Izoliuoti įrenginių parkus, naudotojus ir programinės įrangos saugyklas kiekvienam nuomininkui — naudinga valdant klientų diegimus arba atskiriant produktų linijas.
Valdymas REST API
Vykdykite diegimus, tikslus, paskirstymo rinkinius ir programinės įrangos modulius programiškai, kad integruotumėte su CI/CD pipelines ir esamais operacijų įrankiais.
RabbitMQ įvykių magistralė
Transliuokite įrenginio būsenos pokyčius ir diegimo įvykius į RabbitMQ, kad paskesnės sistemos galėtų reaguoti realiuoju laiku, nereikėtų nuolat apklausti duomenų bazės.
Kodėl verta naudoti Eclipse Hawkbit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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