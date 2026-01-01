Įdiek „Super Productivity“ vienu spustelėjimu.
Pažangi užduočių tvarkyklė, apjungianti užduočių sąrašus, laiko stebėjimą, Pomodoro laikmatį ir integracijas su Jira, GitHub bei GitLab viename įrankyje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Super Productivity
„Super Productivity“ sujungia užduočių valdymą, laiko stebėjimą ir kūrėjų įrankių integracijas į vieną programą. Ji apjungia struktūrizuotus užduočių sąrašus su Pomodoro metodu pagrįstu laiko dėžučių metodu, automatiniu darbo laiko apskaitos žiniaraščių generavimu ir tiesioginėmis integracijomis su Jira, GitHub, GitLab ir Trello – todėl priskirtos užduotys patenka į tavo užduočių sąrašą be rankinio įvedimo, o darbo žurnalai automatiškai sinchronizuojami atgal.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS hostinguose leidžia pasiekti „Super Productivity“ iš bet kurios naršyklės neįdiegiant darbalaukio programos, išlaikant tavo užduočių duomenis, klientų informaciją ir darbo modelius infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji. Jokios analizės, jokios telemetrijos ir jokių mokesčių už vartotoją.
Pagrindinės Super Productivity savybės
Integruota laiko apskaita
Stebėk laiką kiekvienai užduočiai su automatiniu darbo laiko apskaitos žiniaraščių generavimu – idealu klientų atsiskaitymams, sprintų ataskaitoms ir norint suprasti, kur dingsta tavo valandos.
Pomodoro laikmatis
Integruotas Pomodoro technikos palaikymas su konfigūruojamais darbo ir pertraukų intervalais bei priminimais, padedančiais išlaikyti susikaupimą ir išvengti perdegimo.
Jira ir GitHub sinchronizavimas
Automatiškai importuok priskirtus „Jira“ bilietus ir „GitHub“ užduotis į savo užduočių sąrašą ir siųsk darbo žurnalus atgal, kad projekto įrankiai būtų sinchronizuoti.
Užduotys ir projektai
Tvarkyk darbą naudodamas hierarchines užduotis, projektus ir spalvomis pažymėtas žymas, kad sudėtingos iniciatyvos išliktų struktūrizuotos ir lengvai valdomos.
Produktyvumo rodikliai
Stebi atliktas užduotis, susikaupimo laiką ir kasdienius įpročius laikui bėgant, kad galėtum nustatyti darbo eigos kliūtis ir pagerinti savo įpročius.
Kodėl verta naudoti Super Productivity Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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