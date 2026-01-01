Iki 69 % nuolaida Super Productivity

Įdiek „Super Productivity“ vienu spustelėjimu.

Pažangi užduočių tvarkyklė, apjungianti užduočių sąrašus, laiko stebėjimą, Pomodoro laikmatį ir integracijas su Jira, GitHub bei GitLab viename įrankyje.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „Super Productivity“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Super Productivity

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Super Productivity

„Super Productivity“ sujungia užduočių valdymą, laiko stebėjimą ir kūrėjų įrankių integracijas į vieną programą. Ji apjungia struktūrizuotus užduočių sąrašus su Pomodoro metodu pagrįstu laiko dėžučių metodu, automatiniu darbo laiko apskaitos žiniaraščių generavimu ir tiesioginėmis integracijomis su Jira, GitHub, GitLab ir Trello – todėl priskirtos užduotys patenka į tavo užduočių sąrašą be rankinio įvedimo, o darbo žurnalai automatiškai sinchronizuojami atgal.

Savarankiškas talpinimas tavo VPS hostinguose leidžia pasiekti „Super Productivity“ iš bet kurios naršyklės neįdiegiant darbalaukio programos, išlaikant tavo užduočių duomenis, klientų informaciją ir darbo modelius infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji. Jokios analizės, jokios telemetrijos ir jokių mokesčių už vartotoją.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Super Productivity savybės

Integruota laiko apskaita

Stebėk laiką kiekvienai užduočiai su automatiniu darbo laiko apskaitos žiniaraščių generavimu – idealu klientų atsiskaitymams, sprintų ataskaitoms ir norint suprasti, kur dingsta tavo valandos.

Pomodoro laikmatis

Integruotas Pomodoro technikos palaikymas su konfigūruojamais darbo ir pertraukų intervalais bei priminimais, padedančiais išlaikyti susikaupimą ir išvengti perdegimo.

Jira ir GitHub sinchronizavimas

Automatiškai importuok priskirtus „Jira“ bilietus ir „GitHub“ užduotis į savo užduočių sąrašą ir siųsk darbo žurnalus atgal, kad projekto įrankiai būtų sinchronizuoti.

Užduotys ir projektai

Tvarkyk darbą naudodamas hierarchines užduotis, projektus ir spalvomis pažymėtas žymas, kad sudėtingos iniciatyvos išliktų struktūrizuotos ir lengvai valdomos.

Produktyvumo rodikliai

Stebi atliktas užduotis, susikaupimo laiką ir kasdienius įpročius laikui bėgant, kad galėtum nustatyti darbo eigos kliūtis ir pagerinti savo įpročius.

Kodėl verta naudoti Super Productivity Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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