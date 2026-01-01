Įdiek AFFiNE vienu spustelėjimu.
Viskas viename atvirojo kodo darbo erdvė, sujungianti dokumentus, baltąsias lentas ir duomenų bazes su DI valdoma pagalba.
Rinkis VPS planą AFFiNE
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su AFFiNE
AFFiNE yra atvirojo kodo „KnowledgeOS“, kuri pašalina kliūtis tarp dokumentacijos, vizualinio bendradarbiavimo ir duomenų organizavimo. Vartotojai gali rašyti struktūrizuotus dokumentus, piešti begalinėse lentose ir tvarkyti organizuotas duomenų bazes – viskas toje pačioje darbo erdvėje – neperjungiant atskirų įrankių kiekvienai užduočiai.
Sukurta su vietine, į privatumą orientuota architektūra, AFFiNE saugo tavo žinias infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji. Dirbtinio intelekto pagalba integruota visur, padedanti rašyti, piešti ir planuoti visų tipų turiniui. Šiame diegime yra PostgreSQL su pgvector plėtiniu pažangiai paieškai, Redis realaus laiko funkcijoms ir automatizuota duomenų bazės migracija patikimiems atnaujinimams.
Pagrindinės AFFiNE savybės
Vieninga darbo erdvė
Sujungia dokumentus, lentas ir duomenų bazes vienoje platformoje, kad galėtum judėti tarp rašymo, piešimo ir duomenų tvarkymo, neperjunginėdamas konteksto tarp atskirų programų.
Begalinės drobės baltosios lentos
Laisvos formos baltosios lentos su piešimo, diagramų braižymo ir lipniųjų lapelių įrankiais suteikia komandoms vizualią erdvę idėjų generavimui ir dizaino darbams kartu su struktūrizuotais dokumentais.
DI pagalba
AI integruojamas į visų tipų turinį, padedant rašyti, apibendrinti ir generuoti turinį, sumažinant aukštos kokybės žinių išteklių kūrimo sąnaudas.
Struktūrizuotos duomenų bazės
Organizuok informaciją pritaikomuose duomenų bazės rodiniuose su filtravimo ir užklausų galimybėmis, todėl nebereikės atskirų skaičiuoklių programų vienoje darbo erdvėje.
Bendradarbiavimas realiu laiku
Sinchronizavimas be konfliktų leidžia keliems komandos nariams vienu metu redaguoti dokumentus ir interaktyvias lentas, o pakeitimai iškart atsispindi visuose prijungtuose įrenginiuose.
Kodėl verta naudoti AFFiNE Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.