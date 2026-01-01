Įdiekite BeaverHabits vienu spustelėjimu.
Minimalistinis, savarankiškai talpinamas įpročių sekiklis, skirtas kasdieniam žymėjimui ir serijoms, be tikslų ar sudėtingumo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su BeaverHabits
„BeaverHabits“ yra minimalistinė savarankiškai talpinama įpročių sekimo programėlė, įkvėpta „nenutrauk grandinės“ metodikos. Skirtingai nei į tikslus orientuotos įpročių programėlės, „BeaverHabits“ grynai sutelkia dėmesį į kasdienį pasižymėjimo ritualą – žymint atliktus įpročius, išlaikant serijas ir vizualizuojant nuoseklumą laikui bėgant be kognityvinės naštos, susijusios su tikslais, gairėmis ar balais.
Savarankiškai talpinant „BeaverHabits“ savo VPS serveryje, jūsų asmeniniai įpročių duomenys išlieka privatūs, be jokių prenumeratos mokesčių ir trečiųjų šalių sinchronizavimo paslaugų. Programėlė visus duomenis saugo vietinėje „SQLite“ duomenų bazėje ir palaiko kelių vartotojų paskyras, „iOS PWA“ diegimą, žymų filtravimą, kasdienius užrašus, „REST API“ ir integracijas su „Home Assistant“, „Apple Shortcuts“ ir „Stream Deck“.
Pagrindinės BeaverHabits savybės
Kasdienio pasitikrinimo tinklelis
Kiekvieno įpročio kalendoriaus tinklelis iš pirmo žvilgsnio parodo sėkmingų dienų serijas ir pertraukas, todėl lengva stebėti kasdienį nuoseklumą ir tai motyvuoja jį palaikyti.
Žymų filtravimas
Grupuok ir filtruok įpročius pagal žymas, kad matytum tikslinius rodinius – matyk tik ryto rutiną, sveikatos įpročius ar bet kurią pasirinktinę kategoriją.
Kasdieniai užrašai
Pridėkite iki 1024 simbolių pastabų kiekvienam įpročiui per dieną, norėdami užfiksuoti kontekstą, pastebėjimus ar praleidimo priežastis.
REST API prieiga
Tu gali programiškai užklausti ir atnaujinti įpročių duomenis, taip automatizuodamas procesus su Apple Shortcuts, Home Assistant ir Stream Deck per HabitDeck.
iOS PWA palaikymas
Įdiek BeaverHabits kaip pagrindinio ekrano programėlę į „iPhone“ ir „iPad“, kad žymėjimas būtų patogus ir jaustųsi kaip vietinė programėlė, nereikalaujant atsisiuntimo iš „App Store“.
Kodėl verta naudoti BeaverHabits Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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