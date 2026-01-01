Iki 69 % nuolaida BentoPDF

Įdiek BentoPDF vienu spustelėjimu.

Naršyklėje veikiantis PDF įrankių rinkinys, skirtas sujungti, skaidyti, konvertuoti ir apsaugoti PDF failus, pirmenybę teikiant privatumui, neįkeliant failų niekur.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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Įdiek BentoPDF vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su BentoPDF

BentoPDF yra į privatumą orientuotas PDF įrankių rinkinys, kuris apdoroja dokumentus visiškai naudotojo naršyklėje — failai niekada nepalieka kliento įrenginio ir neliečia išorinio serverio. Jis pakeičia daugybę internetinių PDF paslaugų viena savarankiškai talpinama sąsaja, apimančia sujungimą, padalijimą, puslapių pertvarkymą, pasukimą, vaizdų konvertavimą, OCR, glaudinimą, apsaugą slaptažodžiu, vandens ženklus, antraštes ir poraštes bei metaduomenų redagavimą.

Komandoms ir organizacijoms, kurios tvarko jautrius dokumentus — sutartis, finansines ataskaitas, teisinius dokumentus — savarankiškas BentoPDF talpinimas pašalina privatumo riziką įkeliant konfidencialius failus į komercines PDF paslaugas, kurios gali saugoti kopijas arba registruoti naudojimą. Kadangi visas apdorojimas vyksta kliento pusėje, VPS aptarnauja tik žiniatinklio sąsają, išlaikant minimalius serverio resursų reikalavimus ir užtikrinant, kad dokumentai išliktų visiškai privatūs.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės BentoPDF savybės

Kliento pusės apdorojimas

Visas PDF manipuliavimas vyksta naudotojo naršyklėje — dokumentai niekada neįkeliami į serverį, todėl net pagrindinis kompiuteris niekada nemato failų turinio.

Sujungti, padalinti ir pertvarkyti

Sujunk kelis PDF failus, padalink juos į atskirus puslapius ar skyrius ir vilkdamas perkelk puslapius į tikslią norimą tvarką per kelias sekundes.

Integruotas OCR

Konvertuokite nuskaitytus vaizdais pagrįstus PDF failus į visiškai ieškomus, pasirenkamus tekstinius dokumentus, nesiunčiant failų trečiosios šalies atpažinimo paslaugai.

Dokumento saugumas

Pridėk slaptažodžio apsaugą, šifravimą ir vandens ženklus jautriems PDF failams prieš platinimą, arba pašalink apribojimus iš tau priklausančių PDF failų, kad atgautum redagavimo prieigą.

Formato konvertavimas

Konvertuok paveikslėlius į PDF, eksportuok puslapius kaip paveikslėlius ir paversk „Markdown“ su „Mermaid“ diagramomis į suformatuotus PDF failus – visa tai iš tos pačios sąsajos.

Kodėl verta naudoti BentoPDF Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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„WireGuard Easy“ yra web VPN valdymo sąsaja, skirta „WireGuard“.

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