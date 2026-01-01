Įdiek BentoPDF vienu spustelėjimu.
Naršyklėje veikiantis PDF įrankių rinkinys, skirtas sujungti, skaidyti, konvertuoti ir apsaugoti PDF failus, pirmenybę teikiant privatumui, neįkeliant failų niekur.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su BentoPDF
BentoPDF yra į privatumą orientuotas PDF įrankių rinkinys, kuris apdoroja dokumentus visiškai naudotojo naršyklėje — failai niekada nepalieka kliento įrenginio ir neliečia išorinio serverio. Jis pakeičia daugybę internetinių PDF paslaugų viena savarankiškai talpinama sąsaja, apimančia sujungimą, padalijimą, puslapių pertvarkymą, pasukimą, vaizdų konvertavimą, OCR, glaudinimą, apsaugą slaptažodžiu, vandens ženklus, antraštes ir poraštes bei metaduomenų redagavimą.
Komandoms ir organizacijoms, kurios tvarko jautrius dokumentus — sutartis, finansines ataskaitas, teisinius dokumentus — savarankiškas BentoPDF talpinimas pašalina privatumo riziką įkeliant konfidencialius failus į komercines PDF paslaugas, kurios gali saugoti kopijas arba registruoti naudojimą. Kadangi visas apdorojimas vyksta kliento pusėje, VPS aptarnauja tik žiniatinklio sąsają, išlaikant minimalius serverio resursų reikalavimus ir užtikrinant, kad dokumentai išliktų visiškai privatūs.
Pagrindinės BentoPDF savybės
Kliento pusės apdorojimas
Visas PDF manipuliavimas vyksta naudotojo naršyklėje — dokumentai niekada neįkeliami į serverį, todėl net pagrindinis kompiuteris niekada nemato failų turinio.
Sujungti, padalinti ir pertvarkyti
Sujunk kelis PDF failus, padalink juos į atskirus puslapius ar skyrius ir vilkdamas perkelk puslapius į tikslią norimą tvarką per kelias sekundes.
Integruotas OCR
Konvertuokite nuskaitytus vaizdais pagrįstus PDF failus į visiškai ieškomus, pasirenkamus tekstinius dokumentus, nesiunčiant failų trečiosios šalies atpažinimo paslaugai.
Dokumento saugumas
Pridėk slaptažodžio apsaugą, šifravimą ir vandens ženklus jautriems PDF failams prieš platinimą, arba pašalink apribojimus iš tau priklausančių PDF failų, kad atgautum redagavimo prieigą.
Formato konvertavimas
Konvertuok paveikslėlius į PDF, eksportuok puslapius kaip paveikslėlius ir paversk „Markdown“ su „Mermaid“ diagramomis į suformatuotus PDF failus – visa tai iš tos pačios sąsajos.
Kodėl verta naudoti BentoPDF Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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