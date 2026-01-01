Įdiek AppFlowy vienu spustelėjimu.
Privatumis orientuota atviro kodo darbo erdvė, sujungiantis užrašus, vikius, duomenų bazes ir projektų valdymą kaip Notion alternatyva.
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Ką gali kurti su AppFlowy
AppFlowy yra atvirojo kodo produktyvumo platforma, sukurta kaip privatumą gerbianti alternatyva Notion, jungianti lankstų blokais pagrįstą redaktorių, duomenų bazės rodinius ir dirbtinio intelekto (DI) valdomą rašymo pagalbą vienoje bendradarbiavimo erdvėje. Sukurta naudojant Flutter ir Rust, ji užtikrina natūralų veikimą staliniuose, mobiliuosiuose įrenginiuose ir žiniatinklyje, išlaikant visus duomenis jūsų kontrolėje.
Savarankiškas AppFlowy talpinimas pašalina prenumeratos mokesčius už kiekvieną vartotoją, panaikina trečiųjų šalių prieigą prie slaptų dokumentų ir suteikia neribotas darbo erdves bei vartotojus už fiksuotą infrastruktūros kainą. Šis šablonas diegia visą AppFlowy Cloud paketą — žiniatinklio klientą, API posistemę, autentifikavimą, objektų saugyklą ir duomenų bazę — paruoštą prisijungimams iš AppFlowy vietinių stalinių ir mobiliųjų programų.
Pagrindinės AppFlowy savybės
Blokais pagrįstas redaktorius
Naudodami intuityvų blokų redaktorių, kuris nuosekliai veikia staliniuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose įrenginiuose ir žiniatinklyje be funkcijų skirtumų tarp platformų, galite kurti turtingus dokumentus su tekstu, paveikslėliais, įterptaisiais elementais ir medija.
Lankstūs duomenų bazės vaizdai
Peržiūrėk ir valdyk tuos pačius duomenis kaip lentelę, „Kanban“ lentą, kalendorių ar galeriją, suteikdamas skirtingiems komandos nariams išdėstymą, pritaikytą jų darbo eigai, nedubliuojant informacijos.
AI rašymo pagalba
Generuok, apibendrink ir tobulink turinį tiesiogiai dokumentuose, naudodamas integruotas dirbtinio intelekto funkcijas, kurios jungiasi prie išorinio teikėjo (pvz., OpenAI arba Azure OpenAI), sukonfigūruoto naudojant API raktą — duomenis apdoroja tas teikėjas.
Realaus laiko bendradarbiavimas
Dirbkite vienu metu su komandos nariais, naudodami sinchronizavimą be konfliktų, kad keli žmonės galėtų redaguoti tą patį dokumentą, nepanaikindami vienas kito pakeitimų.
Pilna duomenų nuosavybė
Visi dokumentai, duomenų bazės ir failų priedai saugomi jūsų infrastruktūroje, be pardavėjo priklausomybės, užtikrinant atitiktį duomenų reglamentams ir visišką saugojimo kontrolę.
Kodėl verta naudoti AppFlowy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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