Įdiek savo Spotify vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas „Spotify“ klausymosi statistikos prietaisų skydelis su išsamiais grafikais, istorija ir detalia analize.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Your Spotify
Your Spotify yra savarankiškai valdomas analizės prietaisų skydelis, kuris seka visą tavo Spotify klausymosi istoriją ir vizualizuoja ją per išsamius grafikus: populiariausi atlikėjai ir kūriniai laikui bėgant, klausymosi laikas per dieną ir valandą, žanrų pasiskirstymas, albumų rotacijos ir istorinės tendencijos per metus. Skirtingai nei „Spotify Wrapped“, kuris pasirodo tik kartą per metus, Your Spotify suteikia tau tokį patį išsamų įžvalgų gylį pagal poreikį, bet kokiam pasirinktam laikotarpiui.
Savarankiškai talpinant Your Spotify VPS serveryje, visi klausymai, patiktukai ir praleidimai saugomi tavo valdomoje duomenų bazėje – paties Spotify duomenų eksportas apribotas iki 50 naujausių kūrinių, tačiau Your Spotify nuolat apklausia API ir sukuria išsamų asmeninį klausymosi archyvą, kuris auga tol, kol veikia instancija.
Pagrindinės Your Spotify savybės
Nuolatinis istorijos fiksavimas
Kas kelias sekundes apklausia Spotify API, kad įrašytų kiekvieną perklausą, įskaitant praleistas dainas ir dalinius perklausymus – gerokai daugiau, nei eksportuoja Spotify.
Geriausi atlikėjai, kūriniai ir albumai
Konfigūruojami laiko intervalai rodo tavo dažniausiai leidžiamą turinį pagal paleidimų skaičių, klausymosi laiką arba pirmuosius atradimus.
Klausymosi įpročiai ir tendencijos
Šilumos žemėlapiai ir diagramos vizualizuoja, kada klausaisi daugiausiai – paros laiką, savaitės dieną, mėnesio tendencijas ir palyginimus su praėjusiais metais.
Žanro ir nuotaikos analizė
Apibendrina „Spotify“ takelių garso ypatybes ir žanrų žymas į diagramas, rodančias, kaip tavo skonis kinta laikui bėgant.
Daugelio vartotojų valdymo skydeliai
Kiekvienas vartotojas prijungia savo „Spotify“ paskyrą naudodamas OAuth, kad namų ūkiai galėtų atskirai stebėti savo klausymą viename serveryje.
Kodėl verta naudoti Your Spotify Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.