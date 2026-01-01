Įdiek FeatBit vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo funkcijų žymėjimo ir eksperimentavimo platforma, sukurta kaip savarankiškai talpinama alternatyva LaunchDarkly.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FeatBit
„FeatBit“ yra įmonės lygio funkcijų valdymo platforma, kuri leidžia inžinierių komandoms diegti kodą naudojant funkcijų vėliavėles, vykdyti procentinius diegimus, nukreipti į konkrečius vartotojų segmentus ir akimirksniu atšaukti pakeitimus be pakartotinio diegimo. Vietiniai SDK dešimčiai populiarių kalbų ir realaus laiko vertinimo serveris sinchronizuoja vėliavėlių pakeitimus tarp klientų greičiau nei per sekundę.
Savo VPS serveryje talpinant „FeatBit“, vėliavėlių konfigūracijos, vartotojų taikymo taisyklės ir audito žurnalai lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje, be mokesčių už kiekvieną vartotoją ir be mėnesinių vertinimo kvotų. Diegimas apima valdymo UI, API, vertinimo serverį, analizės paslaugą ir „PostgreSQL“, iš anksto sukonfigūruotus už HTTPS.
Pagrindinės FeatBit savybės
Realaus laiko žymių transliacija
Dedikuotas vertinimo serveris siunčia vėliavėlių atnaujinimus į SDK per WebSockets, kad pakeitimai įsigaliotų klientuose per milisekundes perjungus.
Tiksliniai naudotojų pristatymai
Įdiekite funkcijas procentais, pagal naudotojo atributą arba įvardytą segmentą ir derinkite taisykles, kad apribotumėte išleidimus konkrečioms grupėms prieš paleidžiant visame pasaulyje.
Natyvūs A/B eksperimentai
Susiek vėliavėlių variantus su produkto metrikomis ir vykdyk visapusiškus eksperimentus su integruota analitika, pašalindamas poreikį atskiram eksperimentavimo įrankiui.
Dešimt oficialių SDK
Serverio ir kliento SDK, skirti JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android ir iOS, integruoja funkcijų vėliavėles į bet kokį gamybos steką.
Audito žurnalas ir istorija
Kiekvienas žymeklio, segmento ir taisyklės pakeitimas registruojamas kartu su vykdytoju, laiko žyma ir skirtumu, todėl grąžinimai ir atitikties peržiūros tampa paprastos.
Projekto ir aplinkos apibrėžimas
Sutvarkyk vėliavėles į projektus su izoliuotomis kūrimo, testavimo ir gamybos aplinkomis, kiekviena su savo SDK raktais ir taikymo taisyklėmis.
Kodėl verta naudoti FeatBit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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