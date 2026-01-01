Įdiek Atomic Server vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo realaus laiko headless TVS ir grafinė duomenų bazė, skirta bendradarbiavimo žinių bazėms ir struktūrizuotam turiniui.
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Ką gali kurti su Atomic Server
„Atomic Server“ yra atvirojo kodo „headless“ turinio valdymo sistema (TVS) ir grafinė duomenų bazė, sukurta remiantis „Atomic Data“ – griežtu RDF poaibiu, kuris kiekvienam turinio elementui suteikia tipizuotą schemą ir stabilų URL. Skirtingai nei tradicinės TVS, kurios saugo nepermatomus duomenų blokus, „Atomic Server“ saugo struktūrizuotus, susietus duomenis, kuriuos galima užklausti, patvirtinti ir sinchronizuoti realiuoju laiku tarp klientų.
Savarankiškas „Atomic Server“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti savo žinių grafą, dokumentus ir lenteles, be priklausomybės nuo tiekėjo ar mokesčių už kiekvieną vartotoją. Integruoti „WebSockets“ perduoda tiesioginius atnaujinimus kiekvienam prijungtam klientui, todėl tai yra tvirtas pagrindas bendradarbiavimo įrankiams, vidiniams wiki ir individualioms programėlėms, kurioms reikalingas struktūrizuotas, realaus laiko „backend“.
Pagrindinės Atomic Server savybės
Realaus laiko sinchronizavimas
Integruoti „WebSockets“ akimirksniu siunčia pakeitimus kiekvienam prijungtam klientui, todėl bendradarbiavimo redagavimas ir tiesioginės prietaisų skydeliai veikia be papildomos infrastruktūros.
Tipizuotas žinių grafas
Kiekvienas resursas turi schemą ir unikalų URL, pagrįstą Atomic Data, suteikiantį tavo turiniui validavimą, susiejimą ir užklausų galimybę, kurios negali užtikrinti plokščios dokumentų saugyklos.
Galingas lentelės redaktorius
Redaguoti struktūrizuotus įrašus skaičiuoklės tipo UI su tipizuotais stulpeliais, nuorodomis ir validavimu – pažįstama sąsaja netechniniams prisidedantiesiems.
Viso teksto paieška
Integruota viso teksto paieška automatiškai indeksuoja kiekvieną išteklių, todėl didelės žinių bazės tampa akimirksniu ieškomos, nekonfigūruojant atskiro variklio.
JS, React, Svelte SDK
Oficialios klientų bibliotekos leidžia kūrėjams kurti pasirinktines sąsajas ir programėles, kurios skaito, rašo ir prenumeruoja tiesioginius pakeitimus per tipizuotą API.
Kodėl verta naudoti Atomic Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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