Iki 69 % nuolaida Atomic Server

Įdiek Atomic Server vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo realaus laiko headless TVS ir grafinė duomenų bazė, skirta bendradarbiavimo žinių bazėms ir struktūrizuotam turiniui.

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5,49  /mėn.
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Įdiek Atomic Server vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Atomic Server

„Atomic Server“ yra atvirojo kodo „headless“ turinio valdymo sistema (TVS) ir grafinė duomenų bazė, sukurta remiantis „Atomic Data“ – griežtu RDF poaibiu, kuris kiekvienam turinio elementui suteikia tipizuotą schemą ir stabilų URL. Skirtingai nei tradicinės TVS, kurios saugo nepermatomus duomenų blokus, „Atomic Server“ saugo struktūrizuotus, susietus duomenis, kuriuos galima užklausti, patvirtinti ir sinchronizuoti realiuoju laiku tarp klientų.

Savarankiškas „Atomic Server“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti savo žinių grafą, dokumentus ir lenteles, be priklausomybės nuo tiekėjo ar mokesčių už kiekvieną vartotoją. Integruoti „WebSockets“ perduoda tiesioginius atnaujinimus kiekvienam prijungtam klientui, todėl tai yra tvirtas pagrindas bendradarbiavimo įrankiams, vidiniams wiki ir individualioms programėlėms, kurioms reikalingas struktūrizuotas, realaus laiko „backend“.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Atomic Server savybės

Realaus laiko sinchronizavimas

Integruoti „WebSockets“ akimirksniu siunčia pakeitimus kiekvienam prijungtam klientui, todėl bendradarbiavimo redagavimas ir tiesioginės prietaisų skydeliai veikia be papildomos infrastruktūros.

Tipizuotas žinių grafas

Kiekvienas resursas turi schemą ir unikalų URL, pagrįstą Atomic Data, suteikiantį tavo turiniui validavimą, susiejimą ir užklausų galimybę, kurios negali užtikrinti plokščios dokumentų saugyklos.

Galingas lentelės redaktorius

Redaguoti struktūrizuotus įrašus skaičiuoklės tipo UI su tipizuotais stulpeliais, nuorodomis ir validavimu – pažįstama sąsaja netechniniams prisidedantiesiems.

Viso teksto paieška

Integruota viso teksto paieška automatiškai indeksuoja kiekvieną išteklių, todėl didelės žinių bazės tampa akimirksniu ieškomos, nekonfigūruojant atskiro variklio.

JS, React, Svelte SDK

Oficialios klientų bibliotekos leidžia kūrėjams kurti pasirinktines sąsajas ir programėles, kurios skaito, rašo ir prenumeruoja tiesioginius pakeitimus per tipizuotą API.

Kodėl verta naudoti Atomic Server Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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