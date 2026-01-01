Įdiek Friendica vienu spustelėjimu.
Subrendęs, savo serveryje talpinamas fediverso socialinis tinklas, kuris federuojasi su Mastodon, Diaspora, ActivityPub ir kitais.
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Ką gali kurti su Friendica
„Friendica“ yra vienas seniausių ir labiausiai sąveikių savarankiškai talpinamų socialinių tinklų „fediverse“. Jis federuojasi vienu metu per „ActivityPub“, „Diaspora“ ir savo DFRN protokolą – tai reiškia, kad tavo „Friendica“ instancija gali prisijungti prie „Mastodon“, „Misskey“, „Pixelfed“, „Diaspora pods“ ir dešimčių kitų tinklų iš vienos paskyros. Skirtingai nei naujesnės platformos, kurios sutelkia dėmesį į vieną protokolą, „Friendica“ buvo sukurta siekiant maksimalaus federacijos pasiekiamumo visame decentralizuotame socialiniame tinkle.
Paleidus „Friendica“ savo VPS serveryje, tu įgyji visišką savo socialinės tapatybės ir duomenų nuosavybę. Tu pasirenki taisykles, nusprendi, su kokiais tinklais federuotis, ir išlaikai visus įrašus, kontaktus ir mediją tiesiogiai savo kontrolėje – be jokios reklamos ir be platformos, kuri rytoj gali dingti ar pakeisti savo sąlygas.
Pagrindinės Friendica savybės
Visuotinė federacija
Jungiasi vienu metu prie ActivityPub, Diaspora ir DFRN tinklų – sekite ir bendraukite su Mastodon, Misskey, Pixelfed ir Diaspora vartotojais iš vienos paskyros.
Išplėstiniai įrašų formatai
Palaiko išsamius įrašus su visapusišku BBCode ir Markdown formatavimu, įterptuosius paveikslėlius, failų priedus ir apklausas — gerokai viršija mikroblogų platformų 500 simbolių limitą.
Privatumą užtikrinantys kontaktai
Detalūs auditorijos nustatymai kiekvienam įrašui – bendrink su visais, konkrečiomis kontaktų grupėmis arba atskirais asmenimis – suteikiant tau Mastodon lygio privatumą su Facebook stiliaus grupių mechanika.
Forumo ir grupių kanalai
Sukurkite temines forumo paskyras, į kurias bet kuris fediverso vartotojas gali įsitraukti jas žymėdamas, taip sudarant sąlygas gijinėms bendruomenės diskusijoms peržengiant tinklo ribas.
Renginiai ir kalendorius
Integruotas renginių kūrimas su RSVP ir asmeninis kalendorius, kuris sinchronizuojasi su federuotais kontaktais, naudingas bendruomenės koordinavimui be išorinių įrankių.
Įskiepių ekosistema
Išplėskite „Friendica“ su oficialiais papildiniais, skirtais LDAP autentifikavimui, S3 saugyklai, tiesioginiams pranešimams, papildomiems „OAuth“ teikėjams ir kryžminiam skelbimui kitose platformose.
Kodėl verta naudoti Friendica Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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