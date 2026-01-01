Iki 69 % nuolaida Friendica

Įdiek Friendica vienu spustelėjimu.

Subrendęs, savo serveryje talpinamas fediverso socialinis tinklas, kuris federuojasi su Mastodon, Diaspora, ActivityPub ir kitais.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Friendica vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Friendica

„Friendica“ yra vienas seniausių ir labiausiai sąveikių savarankiškai talpinamų socialinių tinklų „fediverse“. Jis federuojasi vienu metu per „ActivityPub“, „Diaspora“ ir savo DFRN protokolą – tai reiškia, kad tavo „Friendica“ instancija gali prisijungti prie „Mastodon“, „Misskey“, „Pixelfed“, „Diaspora pods“ ir dešimčių kitų tinklų iš vienos paskyros. Skirtingai nei naujesnės platformos, kurios sutelkia dėmesį į vieną protokolą, „Friendica“ buvo sukurta siekiant maksimalaus federacijos pasiekiamumo visame decentralizuotame socialiniame tinkle.

Paleidus „Friendica“ savo VPS serveryje, tu įgyji visišką savo socialinės tapatybės ir duomenų nuosavybę. Tu pasirenki taisykles, nusprendi, su kokiais tinklais federuotis, ir išlaikai visus įrašus, kontaktus ir mediją tiesiogiai savo kontrolėje – be jokios reklamos ir be platformos, kuri rytoj gali dingti ar pakeisti savo sąlygas.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Friendica savybės

Visuotinė federacija

Jungiasi vienu metu prie ActivityPub, Diaspora ir DFRN tinklų – sekite ir bendraukite su Mastodon, Misskey, Pixelfed ir Diaspora vartotojais iš vienos paskyros.

Išplėstiniai įrašų formatai

Palaiko išsamius įrašus su visapusišku BBCode ir Markdown formatavimu, įterptuosius paveikslėlius, failų priedus ir apklausas — gerokai viršija mikroblogų platformų 500 simbolių limitą.

Privatumą užtikrinantys kontaktai

Detalūs auditorijos nustatymai kiekvienam įrašui – bendrink su visais, konkrečiomis kontaktų grupėmis arba atskirais asmenimis – suteikiant tau Mastodon lygio privatumą su Facebook stiliaus grupių mechanika.

Forumo ir grupių kanalai

Sukurkite temines forumo paskyras, į kurias bet kuris fediverso vartotojas gali įsitraukti jas žymėdamas, taip sudarant sąlygas gijinėms bendruomenės diskusijoms peržengiant tinklo ribas.

Renginiai ir kalendorius

Integruotas renginių kūrimas su RSVP ir asmeninis kalendorius, kuris sinchronizuojasi su federuotais kontaktais, naudingas bendruomenės koordinavimui be išorinių įrankių.

Įskiepių ekosistema

Išplėskite „Friendica“ su oficialiais papildiniais, skirtais LDAP autentifikavimui, S3 saugyklai, tiesioginiams pranešimams, papildomiems „OAuth“ teikėjams ir kryžminiam skelbimui kitose platformose.

Kodėl verta naudoti Friendica Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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