Įdiek Big-AGI vienu spustelėjimu.
Profesionali daugiamodelė dirbtinio intelekto darbo erdvė, palaikanti daugiau nei 500 modelių iš daugiau nei 20 tiekėjų, su integruotu lygiagrečiu modelių palyginimu.
Rinkis VPS planą Big-AGI
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Big-AGI
„Big-AGI“ yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto darbo erdvė, sukurta profesionalams, kuriems reikia rimtos dirbtinio intelekto sąveikų kontrolės. Prijunk savo API raktus, skirtus OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral ir daugiau nei 15 kitų tiekėjų, kad pasiektum daugiau nei 500 modelių iš vienos sąsajos – be tarpininkų antkainių ir be platformos prenumeratos mokesčių, viršijančių tai, ką tiesiogiai moki savo tiekėjams.
Jos išskirtinė „Beam“ funkcija vienu metu paleidžia tą pačią užklausą per kelis modelius ir protingai sujungia geriausius atsakymus, žymiai sumažindama „haliucinacijas“ atliekant svarbias užduotis. Savarankiškas talpinimas tavo nuosavame VPS užtikrina, kad kiekvienas pokalbis ir API raktas būtų visiškai privatūs, su pasirenkamu HTTP Basic Auth, kad būtų užtikrinta komandos prieiga.
Pagrindinės Big-AGI savybės
Beam daugiakomponentis modelis
Vykdyk bet kokią užklausą naudodamas kelis dirbtinio intelekto modelius lygiagrečiai ir sujunk geriausius atsakymus — sumažindamas haliucinacijas sudėtingose ar didelės rizikos užduotyse.
500+ modelių
Prijunk OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter ir 15+ kitų tiekėjų per vieną sąsają, naudodamas savo API raktus.
Privatumas pirmiausia vietoje
Pokalbiai ir nustatymai yra saugomi naršyklėje, o ne serveryje – tavo duomenys niekada nepalieka tavo infrastruktūros.
Interneto paieška ir citatos
Ieškok internete bet kuriame pokalbyje ir gauk atsakymus su šaltinių nuorodomis, naudojant „Google“ tinkintą paiešką ar kitus sukonfigūruotus teikėjus.
Prieigos kontrolė
Apsaugok savo savarankiškai talpinamą egzempliorių naudodamas HTTP Basic Auth, kad tik įgalioti vartotojai galėtų pasiekti tavo API raktus ir pokalbių istoriją.
Kodėl verta naudoti Big-AGI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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