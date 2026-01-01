Įdiekite „Checkmk“ vienu spustelėjimu.
Visapusiškas infrastruktūros stebėjimas su automatiniu aptikimu, patikromis be agentų, prietaisų skydeliais ir įspėjimais serveriams, tinklams ir debesų darbo krūviams.
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Ką gali kurti su Checkmk
Checkmk yra išsami infrastruktūros ir programų stebėsenos platforma, kuri sujungia su Nagios suderinamus įskiepius su modernia žiniatinklio sąsaja, automatiniu paslaugų aptikimu ir integruotais prietaisų skydeliais. Bendruomenės leidimas (anksčiau „Raw Edition“) yra visiškai atvirojo kodo ir apima visą stebėsenos variklį, agentų imtuvus, pranešimų nukreipimą ir ataskaitų teikimo funkcijas, kurias naudoja dešimtys tūkstančių organizacijų serveriams, komutatoriams, virtualizacijos serveriams ir debesies darbo krūviams stebėti iš vienos vietos.
Savarankiškai talpinant Checkmk savo VPS serveryje, visi prisijungimo duomenys, pagrindinio kompiuterio pavadinimai ir metrikos lieka tavo infrastruktūroje. Automatinis aptikimas nuskaito pagrindinius kompiuterius pirminės registracijos metu ir pasiūlo tinkamas paslaugų patikras aptiktai OS ir programinei įrangai, žymiai sumažindamas sąrankos laiką, palyginti su rankiniu būdu konfigūruojant kiekvieną metriką.
Pagrindinės Checkmk savybės
Automatinis paslaugų aptikimas
Pridėjus pagrindinį kompiuterį, „Checkmk“ jį patikrina dėl OS, paslaugų, failų sistemų, tinklo sąsajų ir programinės įrangos, automatiškai pasiūlydamas tinkamus stebėjimo patikrinimus.
Agentinės ir beagentės patikros
Stebėkite serverius naudodami lengvus agentus „Linux“, „Windows“ ir „Unix“ sistemose, arba naudokite SNMP, IPMI, REST API ir dešimtis integracijų jungikliams, hipervizoriams ir debesų paslaugoms.
Prietaisų skydeliai ir ataskaitos
Paruošti rodiniai apima pagrindinio kompiuterio apžvalgą, problemų būseną, našumo grafikus ir SLA ataskaitas, su grafiniu redaktoriumi individualiems prietaisų skydeliams ir pranešimams.
Išmanusis įspėjimas
Pranešimų maršrutizavimas su eskalavimo taisyklėmis, ramybės valandomis, atsižvelgiančiomis į laiko langus, daugiakanaliu pristatymu ir pritaikomais šablonais kiekvienai pagrindinių kompiuterių grupei ir komandai.
Paskirstytasis stebėjimas
Išplėsk mastelį iki kelių svetainių su centriniu administravimu, nuotoliniais palydoviniais serveriais ir sinchronizuotu konfigūracijos replikavimu įvairiose geografinėse vietovėse.
Kodėl verta naudoti Checkmk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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