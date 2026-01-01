Iki 69 % nuolaida Checkmk

Įdiekite „Checkmk“ vienu spustelėjimu.

Visapusiškas infrastruktūros stebėjimas su automatiniu aptikimu, patikromis be agentų, prietaisų skydeliais ir įspėjimais serveriams, tinklams ir debesų darbo krūviams.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „Checkmk“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Checkmk

Checkmk yra išsami infrastruktūros ir programų stebėsenos platforma, kuri sujungia su Nagios suderinamus įskiepius su modernia žiniatinklio sąsaja, automatiniu paslaugų aptikimu ir integruotais prietaisų skydeliais. Bendruomenės leidimas (anksčiau „Raw Edition“) yra visiškai atvirojo kodo ir apima visą stebėsenos variklį, agentų imtuvus, pranešimų nukreipimą ir ataskaitų teikimo funkcijas, kurias naudoja dešimtys tūkstančių organizacijų serveriams, komutatoriams, virtualizacijos serveriams ir debesies darbo krūviams stebėti iš vienos vietos.

Savarankiškai talpinant Checkmk savo VPS serveryje, visi prisijungimo duomenys, pagrindinio kompiuterio pavadinimai ir metrikos lieka tavo infrastruktūroje. Automatinis aptikimas nuskaito pagrindinius kompiuterius pirminės registracijos metu ir pasiūlo tinkamas paslaugų patikras aptiktai OS ir programinei įrangai, žymiai sumažindamas sąrankos laiką, palyginti su rankiniu būdu konfigūruojant kiekvieną metriką.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Checkmk savybės

Automatinis paslaugų aptikimas

Pridėjus pagrindinį kompiuterį, „Checkmk“ jį patikrina dėl OS, paslaugų, failų sistemų, tinklo sąsajų ir programinės įrangos, automatiškai pasiūlydamas tinkamus stebėjimo patikrinimus.

Agentinės ir beagentės patikros

Stebėkite serverius naudodami lengvus agentus „Linux“, „Windows“ ir „Unix“ sistemose, arba naudokite SNMP, IPMI, REST API ir dešimtis integracijų jungikliams, hipervizoriams ir debesų paslaugoms.

Prietaisų skydeliai ir ataskaitos

Paruošti rodiniai apima pagrindinio kompiuterio apžvalgą, problemų būseną, našumo grafikus ir SLA ataskaitas, su grafiniu redaktoriumi individualiems prietaisų skydeliams ir pranešimams.

Išmanusis įspėjimas

Pranešimų maršrutizavimas su eskalavimo taisyklėmis, ramybės valandomis, atsižvelgiančiomis į laiko langus, daugiakanaliu pristatymu ir pritaikomais šablonais kiekvienai pagrindinių kompiuterių grupei ir komandai.

Paskirstytasis stebėjimas

Išplėsk mastelį iki kelių svetainių su centriniu administravimu, nuotoliniais palydoviniais serveriais ir sinchronizuotu konfigūracijos replikavimu įvairiose geografinėse vietovėse.

Kodėl verta naudoti Checkmk Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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