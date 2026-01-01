Įdiek LanguageTool vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo gramatikos, stiliaus ir rašybos tikrinimo įrankis daugiau nei 25 kalboms, veikiantis kaip privatus, savarankiškai talpinamas REST API.
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Ką gali kurti su LanguageTool
LanguageTool yra išsamus atvirojo kodo teksto tikrinimo serveris, aptinkantis gramatikos, stiliaus, skyrybos ir rašybos klaidas daugiau nei 25 kalbomis, naudojant paprastą RESTful HTTP API. Jis gerokai pranoksta paprastą rašybos tikrinimą, aptikdamas sudėtingas gramatines problemas, todėl tai yra privatumą užtikrinanti alternatyva debesų kompiuterijos gramatikos paslaugoms, tokioms kaip Grammarly.
Tai yra tik API pagrindu veikianti paslauga be tradicinės žiniatinklio vartotojo sąsajos. Klientai – naršyklių plėtiniai, LibreOffice papildiniai, kodo redaktoriai ir individualios programos – nukreipia į jūsų diegimo URL ir tiesiogiai iškviečia /v2/check galinį tašką. Savidiegiimas reiškia, kad rašytas turinys niekada nepalieka jūsų infrastruktūros, o tai yra būtina teisiniams, medicininiams ar jautriems verslo dokumentams.
Pagrindinės LanguageTool savybės
25+ Kalbos palaikymas
Tikrinkite gramatiką ir stilių anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, portugalų, olandų, lenkų ir daugybe kitų kalbų naudodamiesi viena paslauga.
Išsamus gramatikos tikrinimas
Aptinka sudėtingas gramatikos klaidas, stiliaus problemas ir painius žodžius, kurių nepastebi paprastos rašybos tikrinimo programos.
REST API integracija
Integruok gramatikos tikrinimą į bet kurią programą, TVS ar redaktorių, naudodami paprastą /v2/check HTTP galinį tašką.
N-gramų kalbos modeliai
Įjunkite pasirenkamuosius n-gramų modelius, kad žymiai pagerintumėte dažnai painiojamų žodžių ir frazių aptikimą.
Konfigūruojami resursai
Koreguok Java krūvos dydį diegimo metu, kad subalansuotum atminties naudojimą ir pralaidumą pagal numatomą užklausų kiekį.
Kodėl verta naudoti LanguageTool Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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