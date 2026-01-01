Iki 69 % nuolaida Kutt

Įdiek Kutt vienu spustelėjimu.

Modernus atvirojo kodo URL trumpiklis su individualiais domenais, paspaudimų analitika ir visapusiška REST API.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Kutt vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Kutt

Kutt yra savarankiškai talpinamas URL trumpintojas, kuris leidžia tau visiškai kontroliuoti savo sutrumpintas nuorodas, analizės duomenis ir vartotojų prieigą. Kurk firmines trumpąsias nuorodas savo domene, stebėk paspaudimų statistiką kiekvienai nuorodai ir valdyk viską per aiškią administratoriaus sąsają – nesiųsdamas duomenų komercinėms paslaugoms, tokioms kaip Bitly ar TinyURL.

Be pagrindinio nuorodų trumpinimo, Kutt leidžia tau apsaugoti nuorodas slaptažodžiais, nustatyti automatines galiojimo pabaigos datas ir valdyti registruotus vartotojus. Pilna REST API ir naršyklės plėtiniai, skirti Chrome ir Firefox, palengvina nuorodų kūrimo integravimą į esamus darbo procesus. Savarankiškas talpinimas reiškia, kad tavo nuorodų duomenys lieka privatūs ir tu nemoki už paspaudimus.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Kutt savybės

Pasirinktinio domeno palaikymas

Naudok trumpąsias nuorodas iš savo prekės ženklo domeno, kad kiekviena tavo bendrinama nuoroda stiprintų tavo tapatybę, o ne trečiosios šalies paslaugą.

Nuorodų analitika

Stebėk paspaudimų skaičių, nukreipiančiuosius šaltinius, šalis ir įrenginius kiekvienai sutrumpintai nuorodai, kad įvertintum pasiekiamumą ir kampanijos našumą.

Slaptažodžiu apsaugotos nuorodos

Pridėk papildomą slaptažodį bet kuriai nuorodai, kad tik žmonės, turintys slaptažodį, galėtų pasiekti paskirties URL.

Nuorodos galiojimas

Nustatyk automatinę galiojimo pabaigos datą bet kuriai nuorodai ir ji nustos veikti be jokio rankinio įsikišimo – naudinga laiko atžvilgiu jautrioms kampanijoms.

REST API

Kurk, valdyk ir ištrink nuorodas programiškai, naudodamas visas funkcijas turinčią API, palengvinant Kutt integravimą į tavo programėles ir srautus.

Naudotojų valdymas

Administratoriaus skydelis leidžia valdyti registruotus naudotojus ir visas nuorodas visoje sistemoje, kai registracija ir anoniminė prieiga pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtos.

Kodėl verta naudoti Kutt Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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