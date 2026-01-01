Įdiek Kutt vienu spustelėjimu.
Modernus atvirojo kodo URL trumpiklis su individualiais domenais, paspaudimų analitika ir visapusiška REST API.
Rinkis VPS planą Kutt
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kutt
Kutt yra savarankiškai talpinamas URL trumpintojas, kuris leidžia tau visiškai kontroliuoti savo sutrumpintas nuorodas, analizės duomenis ir vartotojų prieigą. Kurk firmines trumpąsias nuorodas savo domene, stebėk paspaudimų statistiką kiekvienai nuorodai ir valdyk viską per aiškią administratoriaus sąsają – nesiųsdamas duomenų komercinėms paslaugoms, tokioms kaip Bitly ar TinyURL.
Be pagrindinio nuorodų trumpinimo, Kutt leidžia tau apsaugoti nuorodas slaptažodžiais, nustatyti automatines galiojimo pabaigos datas ir valdyti registruotus vartotojus. Pilna REST API ir naršyklės plėtiniai, skirti Chrome ir Firefox, palengvina nuorodų kūrimo integravimą į esamus darbo procesus. Savarankiškas talpinimas reiškia, kad tavo nuorodų duomenys lieka privatūs ir tu nemoki už paspaudimus.
Pagrindinės Kutt savybės
Pasirinktinio domeno palaikymas
Naudok trumpąsias nuorodas iš savo prekės ženklo domeno, kad kiekviena tavo bendrinama nuoroda stiprintų tavo tapatybę, o ne trečiosios šalies paslaugą.
Nuorodų analitika
Stebėk paspaudimų skaičių, nukreipiančiuosius šaltinius, šalis ir įrenginius kiekvienai sutrumpintai nuorodai, kad įvertintum pasiekiamumą ir kampanijos našumą.
Slaptažodžiu apsaugotos nuorodos
Pridėk papildomą slaptažodį bet kuriai nuorodai, kad tik žmonės, turintys slaptažodį, galėtų pasiekti paskirties URL.
Nuorodos galiojimas
Nustatyk automatinę galiojimo pabaigos datą bet kuriai nuorodai ir ji nustos veikti be jokio rankinio įsikišimo – naudinga laiko atžvilgiu jautrioms kampanijoms.
REST API
Kurk, valdyk ir ištrink nuorodas programiškai, naudodamas visas funkcijas turinčią API, palengvinant Kutt integravimą į tavo programėles ir srautus.
Naudotojų valdymas
Administratoriaus skydelis leidžia valdyti registruotus naudotojus ir visas nuorodas visoje sistemoje, kai registracija ir anoniminė prieiga pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtos.
Kodėl verta naudoti Kutt Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu