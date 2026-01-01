Įdiek LobeChat vienu spustelėjimu.
Moderni atvirojo kodo DI pokalbių sąsaja, palaikanti OpenAI, Anthropic, Ollama ir 20 bei daugiau kitų DKM teikėjų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LobeChat
LobeChat yra patobulinta, atvirojo kodo DI pokalbių sistema, turinti daugiau nei 75 000 „GitHub“ žvaigždučių, kuri suteikia „ChatGPT“ panašią patirtį, leidžiančią tau prisijungti prie bet kurio pasirinkto LLM teikėjo. Ji palaiko OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama ir dar dešimtis kitų – visa tai iš vienos vieningos sąsajos su pokalbių valdymu, papildiniais, failų įkėlimu ir balso palaikymu.
Savarankiškas LobeChat talpinimas reiškia, kad tavo API raktai lieka tavo infrastruktūroje, pokalbių duomenys niekada nėra registruojami trečiosios šalies platformoje, o prieigos kodas išlaiko tavo egzempliorių privatų. Lengva, tik kliento architektūra nereikalauja duomenų bazės, efektyviai veikianti kartu su kitomis paslaugomis tame pačiame VPS.
Pagrindinės LobeChat savybės
20+ LLM teikėjų
Prisijunk prie OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama ir dar daugiau neperjungdamas programėlių arba tvarkydamas atskiras sąsajas.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk pokalbį interneto paieška, kodo vykdymu, vaizdų generavimu ir kitomis galimybėmis, naudodamas integruotą įskiepių sistemą.
Failų ir Vizijos palaikymas
Įkelk dokumentus ir paveikslėlius, kad regėjimo modeliai juos analizuotų tiesiogiai pokalbyje.
Individualūs DI asistentai
Kurk daugkartinio naudojimo DI personas su pritaikytomis sistemos užklausomis ir modelio parametrais konkrečioms užduotims ar darbo eigoms.
Balso sąveikos
Naudok teksto į kalbą ir kalbos į tekstą funkcijas laisvų rankų pokalbiams su bet kuriuo prijungtu LLM teikėju.
Kodėl verta naudoti LobeChat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.