Įdiek OpenBudgeteer vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo biudžeto planavimo programėlė pagal kategorijas, padedanti valdyti asmeninius finansus struktūrizuotu, kategorijomis pagrįstu metodu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenBudgeteer
OpenBudgeteer yra savarankiškai talpinama asmeninių finansų programa, sukurta pagal kibirėlių biudžeto sudarymo principą – įkvėpta tokių įrankių kaip YNAB ir Buckets. Prieš prasidedant mėnesiui, kiekvieną uždirbtą dolerį paskirstai konkretiems išlaidų „kibirėliams“, taip sudarydamas aiškų, apgalvotą pinigų planą, užuot reagavęs į išlaidas joms atsiradus.
Sukurta naudojant .NET ir Blazor Server, OpenBudgeteer veikia visiškai tavo infrastruktūroje, todėl tavo finansiniai duomenys niekada nepasiekia trečiųjų šalių debesies. Ji jungiasi prie PostgreSQL duomenų bazės, skirta patikimam saugojimui, ir palaiko pasirenkamą autentifikavimą, kad būtų užtikrintas saugus prisijungimas. Įtraukta į „Awesome Self-Hosted“ sąrašą, tai patikimas pasirinkimas privatumą vertinantiems vartotojams, ieškantiems veiksmingos, nemokamos alternatyvos komercinei biudžeto sudarymo programinei įrangai.
Pagrindinės OpenBudgeteer savybės
Biudžeto kaupimas
Kiekvieno mėnesio pradžioje paskirk kiekvieną uždirbtą dolerį iš anksto nustatytiems išlaidų krepšeliams, kad tavo finansai būtų tvarkingi ir kontroliuojami.
Visiška duomenų nuosavybė
Tavo finansiniai duomenys saugomi išskirtinai tavo nuosavame VPS – jokio trečiųjų šalių debesies, jokių abonementinių mokesčių ir jokios pardavėjo priklausomybės.
Neprivaloma autentifikacija
Apsaugok savo biudžetą su integruotu naudotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimu, užtikrindamas, kad jautri finansinė informacija būtų prieinama tik tau.
PostgreSQL išliekamumas
Visas operacijas ir biudžeto duomenis saugo specialioje PostgreSQL duomenų bazėje, užtikrinant patikimą, nuo gedimų apsaugotą išsaugojimą ir lengvą atsarginių kopijų kūrimą.
Blazor serverio vartotojo sąsaja
Šiuolaikinė, prisitaikanti žiniatinklio sąsaja, naudojanti „Blazor Server“, suteikia greitą, interaktyvią biudžeto sudarymo patirtį tiesiogiai naršyklėje.
Kodėl verta naudoti OpenBudgeteer Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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