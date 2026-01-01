Įdiek OpenSpeedTest vienu spustelėjimu.
Savitarninis HTML5 tinklo greičio testas, matuojantis atsisiuntimo, išsiuntimo greitį, pingą ir virpėjimą be papildinių ar trečiųjų šalių paslaugų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenSpeedTest
„OpenSpeedTest“ yra nemokama, atvirojo kodo HTML5 greičio testavimo programa, kuri veikia visiškai naršyklėje, nereikalaujant „Flash“, „Java“ ar jokios kliento pusės programinės įrangos. Ji tiksliai matuoja atsisiuntimo greitį, įkėlimo greitį, pingą ir virpėjimą iš bet kurios modernios interneto naršyklės telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose televizoriuose ir staliniuose kompiuteriuose.
Savarankiškas „OpenSpeedTest“ talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau privatų, nešališką matavimo tašką, esantį arti tavo talpinamų programų. Skirtingai nei viešosios greičio testavimo paslaugos, paveiktos IPT (ISP) ryšių, tavo egzempliorius matuoja realų našumą tavo serveriui – idealu tinklo problemoms diagnozuoti, IPT (ISP) greičiams patikrinti ir VPN ryšiams palyginti, nesidalinant jokiais duomenimis su trečiosiomis šalimis.
Pagrindinės OpenSpeedTest savybės
Grynas HTML5 įgyvendinimas
Nereikia jokių įskiepių, „Flash“ ar „Java“ – veikia bet kurioje modernioje naršyklėje bet kuriame įrenginyje, įskaitant „IE10“ ir naujesnes.
Išsamios tinklų metrikos
Matuoja atsisiuntimo greitį, išsiuntimo greitį, ping delsą ir virpėjimą vieno bandymo metu.
Lengvas NGINX serveris
Minimalus resursų naudojimas reiškia, kad OpenSpeedTest efektyviai veikia kartu su kitomis programomis tame pačiame VPS.
Jokio trečiųjų šalių duomenų dalijimosi
Visi testavimo duomenys lieka tavo serveryje – jokie greičio rezultatai, IP adresai ar naudojimo statistika nėra siunčiama išorinėms paslaugoms.
Adaptyvusis dizainas
Veikia staliniuose, planšetiniuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose su švaria sąsaja, be reklamų ir raginimų atnaujinti į Premium versiją.
Kodėl verta naudoti OpenSpeedTest Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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